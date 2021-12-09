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Şırnak'ta Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şırnak'ta Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi gözaltına alındı
Ekleme: 9.12.2021 - 15:12 Güncelleme: 9.12.2021 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'ta Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi gözaltına alındı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre İlçesinde Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki Bütçe görüşemelerindeki yaptığı konuşmada şok bilgiler açıkladı. Güven'i öldüren katil zanlısının Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç olduğunu açıklayan Soylu, teröristin önce Silopi HDP İlçe Başkanlığına sığındığı, daha sonra saklanmak için HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evine girdiğini söyledi.

Cinayeti işleyen zanlı ile örgütün kadın yapılanmasında yer alan bir kadın teröristin de yakalandığı öğrenilirken, Soylu TBMM'de HDP sıralarına dönerek "bu katliamın hesabını vereceksiniz" dedi.


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