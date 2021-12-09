Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi! Sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta güvenli bölge oluşturulması amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe harekatları devam ederken, örgütün tepe yöneticileri de nokta operasyonlarla birer birer etkisiz hale getiriliyor.Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) uzun süredir takibe aldığı terör örgütünün Sincar sözde Özerk Yönetimi Konseyi Eş Başkanı ve YBŞ sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Merwan Bedel'in önceki gün Hanesor köyünde toplantıda olduğu belirlendi.MİT'in aldığı istihbaratın ardından bölgede görevli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) havalandı. Bedel ve yanındakilerin köy evi havadan izlenmeye başlandı. Sabah saatlerinde evden çıkan terörist Bedel ve 2 korumasını taşıyan araç hareket etti.Araç, sivil yerleşim yerinden uzaklaştıktan sonra TB-2 Bayraktar SİHA tarafından, Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmatla nokta atışı yapılarak vuruldu. Araçtaki Merwan Bedel ve 2 koruması etkisiz hale getirildi.Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Merwan Bedel'in bir süre önce HDP Milletvekili Feleknaz Uca ile birlikte Sincar'da bir programda birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.