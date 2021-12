MEB son dakika duyurdu! Flaş karar resmen değişti! 81 ile yazı gönderildi... Ana sınıfları için yeni uygulama başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı peş peşe kararları duyurdu. Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefleri arasına alan Millî Eğitim Bakanlığı, salgın sürecine ilişkin güncel gelişmeler doğrultusunda nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde, okul öncesinde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için bir şubede bulunması gereken en az öğrenci sayısını yeniden belirledi..ÖĞRENCİ SAYISI DÜŞÜRÜLDÜMillî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, COVID-19 salgın sürecinde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması hâlinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecek. Okul öncesinden özel eğitime, ilk ve ortaöğretimden yükseköğrenime kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, böylelikle toplumun her kesiminin tüm kademelerde eğitime erişiminin artırıldığını belirtti.EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN...40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran Özer, şunları söyledi: 'Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık %78 olan okullaşma oranını, yaklaşık %84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti.Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir daha adım attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor'.YARDIMCI DESTEK PAKETİ YAYIMLANDIMilli Eğitim Bakanlığı'nca, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırlanan Yardımcı Kaynak Destek Paketi'nin aralık ayına ait üçüncüsü yayımlandı. Bakan Mahmut Özer, 'Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz' dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci ve öğretmenlere sunulan destek kitaplarının üçüncüsü erişime açıldı. Pakette, çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) aralık ayı örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik örnek soru kitapçıkları yer alıyor.2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yayımlanan pakette 11 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işledikleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılı ekim ayından bu yana yayımlanan yardımcı kaynaklardaki soru sayısı 23 bine ulaştı. Pakette ayrıca temel eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik bin 350 sorudan oluşan süreç değerlendirmeye yönelik Etkinlik Kitabı, Öğretmen Kılavuzu, Çalışma Soruları ve Çalışma Fasikülleri de bulunuyor..KAYNAKLARI YAYIMLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZBakan Özer konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: 'Öğrencilerimizi uzun aradan sonra okulları ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitime devam ederken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketini, ekim ve kasım aylarında yayımlamıştık. Bugün de aralık ayına ait destek paketini yayımladık. Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracağız. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum'MEB KÜLTÜR YAYINLARI DİJİTAL ORTAMA TAŞINDIMilli Eğitim Bakanlığı, kültür yayınlarının tamamını 'MEB Kültür Yayınları' adlı mobil uygulama ile dijital ortama taşıdı. Bakan Mahmut Özer, 'Bir taraftan her okula kütüphane kurarak okuma ve araştırma kültürünü okullarımızda yaygınlaştırmaya çalışırken diğer taraftan dijital kütüphaneler de oluşturmaya ve zenginleştirmeye devam edeceğiz' dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayı sonunda başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında tüm okullara kütüphane yapılması için seferberlik başlatarak, 1 ayda 3 bin 200 okula yeni kütüphane yapan bakanlık, yayınlara erişilebilirliği artırmak için bir adım daha attı. Öğretmen yazarlar, dünya klasikleri, dünya edebiyatı, Türk dünyası, Türk klasikleri, Türk edebiyatı, Şark-İslam klasikleri, çocuk yayınları ve eğitim yayınları dizileri altında yayımlanan eserlerin tamamı mobil uygulama ile erişime açıldı. 'MEB Kültür Yayınları' adlı mobil uygulamaya Android ve IOS işletim sistemli cihazların mobil marketlerinden erişilebiliyor.Bakanlığın çok sayıda eser yayımladığını ve bu eserlere daha çok kişinin erişimi için dijital platformların önemli olduğuna değinen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Eserleri hem web sayfamızdan yayımladık hem de MEB Kültür Yayınları mobil uygulamamızla erişilebilirliğini artırdık. Yeni eserleri yayımladıkça aynı uygulamalara aktarmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bir taraftan her okula kütüphane kurarak okuma ve araştırma kültürünü okullarımızda yaygınlaştırmaya çalışırken diğer taraftan dijital kütüphaneler de oluşturmaya ve zenginleştirmeye devam edeceğiz' dedi..AZİZ SANCAR EĞİTİM KAMPÜSÜ KURULDUMilli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da Aziz Sancar Eğitim Kampüsü kurdu. DNA onarımı mekanizmaları konusundaki çığır açıcı çalışmaları ile 2015'te Nobel ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını taşıyan kampüste fen lisesi, BİLSEM ve anaokulu birimleri yer alıyor. Başkent'te yapımı tamamlanan eğitim kampüsüne, DNA onarımı mekanizmaları konusundaki çığır açıcı çalışmaları ile 2015'te Nobel ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dünya çapında büyük bilimsel çalışmalara imza atan Aziz Sancar'ın adını taşıyan kampüsün BİLSEM, anaokulu, fen lisesi ve 5 yıldızlı otel konforunda öğrenci pansiyonundan oluştuğunu belirtti. Özer, kampüste internet erişimi, televizyon, dinlenme ve etüt odaları, kahvaltı, sağlık odası, yemekhane, çamaşırhane gibi öğrencilerin ihtiyaçlarının bulunacağı alanlar olduğunu söyledi.Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nde sadece eğitim verilmeyeceğini, aynı zamanda üniversitelerle iş birlikleri yapılarak yeni bilimsel çalışmalar için uygun laboratuvar ortamlarının ve eğitim altyapısının hazırlanacağını bildiren Özer, şunları kaydetti: 'Kampüsümüzdeki eğitim ortamından sadece burada eğitim gören öğrencilerimiz yararlanmayacak. Ar-Ge merkezi olarak tasarlayacağımız kampüste lise düzeyindeki tüm öğrencilerimizin de bilimsel yaşama adım atarak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmelerini sağlayacağız. Daha nice Aziz Sancarlar yetişsin, hem bizim hem dedünyanın gururu olsun diye bu okulumuza hocamızın ismini verdik. Aziz Sancar hocamızla telefonda görüştüm, çok memnun olduğunu belirtti. İnşallah lisemizin açılışına da katılacak. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla da bu okulumuza öğrenci alacağız.'OKULLARIN DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN DESTEKOkulların doğal gaz dönüşüm çalışmaları için 2021 yılında 81 ile toplam 690 milyon lira ödenek gönderildi. Millî Eğitim Bakanlığı, okulların doğal gaz dönüşüm çalışmaları için 2021 yılının ilk 8 ayında 169 milyon lira, Eylül ayının ilk haftasında ise 372 milyon liralık ödeneği illere göndermişti. Aralık ayı başında, okullara 149 milyon lira daha kaynak aktarıldı. Böylelikle 2021 yılında okulların doğal gaz dönüşümü için ayrılan kaynak miktarı, 690 milyon liraya ulaştı. Hem çevreye duyarlığın bir gereği olarak hem de enerji tasarrufu sağlamak için tüm okulların doğal gaz dönüşümlerinin tamamlanmasını çok önemsediklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu değerlendirmede bulundu:'Eylül ayında okullar açılır açılmaz doğal gaz dönüşümüne ilişkin bize iletilen tüm taleplerin gereğini yerine getirdik. Bekleyen talep kalmamıştı. Daha sonrasında oluşan ihtiyaçlar için 149 milyon lirayı daha illerimize gönderdik. 2021 yılında toplam 690 milyon lira kaynak ile okullarımızın doğal gaz dönüşümü için önemli bir mesafe katettik. 2022 yılının ilk altı ayında doğal gaz erişimi olan tüm illerimizde bu konudaki çalışmaları tamamlama hedefimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'