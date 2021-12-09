Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa'da şok: Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyaretinde vatandaşın tepkisi ile şoka uğradı. Balıklıgöl'ü ziyaret eden, esnafı dolaşan Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş, "Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?" diye çıkıştı. Partililer olaya müdahale ederkeni Kılıçdaroğlu bölgeden uzaklaştı ve gerilim son buldu."TERÖRE DESTEK VEREN BİR ADAMIN BURADA NE İŞİ VAR?"Şanlıurfa gezisinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'na vatandalar terör ile arasına mesafe koyamaması nedeniyle tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?" diye çıkışınca kısa süreli gerginlik yaşandı.Partililer vatandaşa tepki gösterirken, olay çıkmadan Kılıçdaroğlu bölgeden uzaklaştı.CHP, SURİYE VE IRAK TEZKERESİNE RET VERMİŞTİCHP, terör örgütü YPG/PKK tehdidine karşı sınır ötesinde operasyon yapabilmek için istenen tezkereye ret vermişti. CHP'nin bu hamlesini PKK elebaşları 'Cesur bir adım' olarak nitelendirmiş, Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmişti.CHP'nin HDP ile olan ittifakı, HDP ile PKK arasında bir bağ olmadığını savunması da büyük tepki çekmişti.