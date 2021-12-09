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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP tarafından kazanılması durumunda çiftçilere bedava elektrik vereceklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü
Ekleme: 9.12.2021 - 14:47 Güncelleme: 9.12.2021 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güney Doğu gezisi devam ediyor

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'ten sonra bugün Şanlıurfa'da temaslarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Meslek Odaları, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşma Programı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, çiftçilere bedava elektrik sözü verdi.

'ÇİFTÇİ ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEMİYOR'

Kılıçdaroğlu, '2 buçuk milyon taşlı toprak, ekilmeyen arazi var. Çiftçinin en büyük sorunlarından biri elektrik. Ödeyemiyor elektrik faturalarını. Benim Şanlurfa'ya bir sözüm olsun. Şanlıurfalılar bir yere yazsın.

'BİZE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ VERİN, ÇİFTÇİLERE ELEKTRİĞİ BEDAVAYA VERECEĞİZ'

Yerel yönetimler geldiğinde bize büyükşehir belediyesini verin elektriği bütün çiftçilere bedavaya vereceğiz. Sadece bedava vermeyeceğiz aynı zamanda da elektrikten kazanacak. Taşlı araziyi güneş tarlaları ile donatacağız. Çiftçilerle beraber yapacağız onlar da ortak olacaklar. Oradan elde edeceğimiz eletrikten kar edecekler.' dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü
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