Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın, Sinop ve Sivas çevreleri, Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Edirne çevreleri, İzmir'in güney ve batı ilçeleri, Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Ege ve Akdeniz'de 2-4 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nundoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatı yönlerdenkuvvetli (40-60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor.UYARILARKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesibeklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus vesis hadisesi bekleniyor.BURSA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıİSTANBUL C, 13 CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu,gece saatlerinden sonra İzmir'in güney ve batı ilçeleri, Aydın'ın batı kesimleri ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlıgeçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Hatay'ın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.. Bu gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerindepus, yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında gece saatlerinde kadar kuvvetli olmasıbekleniyor.ISPARTA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gecesaatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmurlu.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu,Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'un kuzey ve doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikleyağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıDÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 10°CÇok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksekkesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.ORDU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerdekarla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.BİNGÖL °C, 5°CÇok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlıERZURUM °C, 2°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 3°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN °C, 5°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurluGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 12°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 10°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 11°CÇok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 12°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağış