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Kanada'da bir öğretmen başörtüsü taktığı için işine son verildi

Quebec şehrinde bulunan okulda öğretmenlik yapan bir kişi, kapalı olduğu gerekçesiyle işten atıldı. Veliler öğretmene destek amaçlı protesto düzenledi.

Ekleme: 9.12.2021 - 23:17 Güncelleme: 9.12.2021 - 23:22 / Editör: Ozge Selin
Kanada'da bir öğretmen başörtüsü taktığı için işine son verildiKanada'nın Quebec şehrindeki okulda kapalı bir öğretmene yönelik alınan karar tepkileri beraberinde getirdi.

BAŞÖRTÜSÜ TAKTIĞI GEREKÇESİYLE İŞİNE SON VERİLDİ

Chelsea İlköğretim Okulunda görev yapan 3. sınıf öğretmeninin işine, başörtüsü taktığı gerekçesiyle 21 Haziran 2019'da yürürlüğe giren Bill-21 Yasası kapsamında son verildi.

VELİLER, ÖĞRETMENE DESTEK VERDİ

Batı Quebec Okul Kurulu, Chelsea İlköğretim Okulundaki 3. sınıf öğretmeninin, Bill-21 Yasası nedeniyle görevden alındığını doğruladı. Okuldaki 3. sınıf öğrencilerinin velilerinin, 3 Aralık Cuma günü öğretmenin artık ders vermeyeceğini okul tarafından gönderilen bir e-posta ile öğrendiği ve bazı velilerin, kararın ardından öğretmene destek olmak amacıyla okul dışında gösteri düzenlediği ifade edildi.

'YASALARA UYMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZDUR'

Batı Quebec Okul Kurulu Geçici Başkanı Wayne Daly yaptığı açıklamada, 'Konuştuğum Batı Quebeclilerin çoğu Bill-21 yasasına karşı, niyetlerimizi ve duygularımızı hükümete bildirdik. Hükümet içindeki eğitim sisteminin bir parçası olarak ilin yasalarına uymak bizim sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

'ETİK DIŞI' OLDUĞU AKTARILDI

Daly ayrıca, kurulun Quebec hükümetine temel insan hakları bağlamında Bill-21 yasasına karşı olduklarını ve yasanın 'etik dışı' olduğunu aktardığını açıkladı.

Kanada'nın Quebec eyaletinde, 21 Haziran 2019'da yürürlüğe giren Bill-21 yasası ile kamu sektörü çalışanlarının işteyken başörtüsü, haç veya kipa gibi dini içerikli semboller takması yasaklanmıştı.
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