Isıttığı tellerle ahşap üzerinde muhteşem eserlere imza atıyor

Ortaokul çağlarında kereste atölyesinde çalışmaya başlayan Öncül, resme olan tutkusunu boş zamanlarında atölyedeki ahşap parçalarının üzerine yansıtmaya başladı.Isıttığı tellerle ağaç parçalarını sanata dönüştüren Öncül, zamanla kendini geliştirerek yüzlerce esere imza attı. Yıllarca kereste atölyesinde çalışan Öncül, 2014'te emekli olduktan sonra yalnız yaşadığı evinde sanatını icra etmeyi sürdürüyor.Öncül, çocuğu olmadığını, 5 yıl önce eşinin vefat etmesiyle kendini sanatına verdiğini belirtti.Yalnız yaşadığı evinin mutfağını atölyeye, odalarını ise eserlerini sergilediğini adeta sanat galerisine dönüştüren Öncül, ahşabı yakarak resim yapmasının kendisine terapi olduğunu anlattı.Bugüne kadar Kapadokya temalı resimlerin yanı sıra "Kaplumbağa Terbiyecisi", "Halı Taciri" gibi ünlü tabloların benzerini de ahşaba aktardığını belirten Öncül, sanatıyla uğraşırken zamanını verimli geçirmekten keyif aldığını vurguladı.Öncül, şöyle konuştu:"1970'de keresteciliğe başladım. Kış aylarında iş az olduğunda piknik tüpü ateşinde teli ısıtıp ağaçların üzerine resim yapıyordum. 1980'li yıllarda bir komşum ahşap yakma makinesi verdi. Bu sayede resimlerimi yapmam daha kolay oldu. Kendimi zamanla geliştirdim. Boş durmayı sevmem. Bu iş beni tedavi ediyor, terapi gibi geliyor. Resme başladığımda adeta içinde gezerim, dünya ile bağlantıyı keserim.