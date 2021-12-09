Irak'ın kuzeyinde 3 askerimiz şehit düştü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinden yüreğimizi yakan bir haber geldi.Bölgede teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimizin şehit olduğu öğrenildi.MSB, ACI HABERİ VERDİAçıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.Yine MSB'nin açıklamasında bölgede tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜMilli Savunma Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."