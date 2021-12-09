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İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!

Sayıştay’ın 2020 yılı denetim raporu, CHP’li belediyelerin sürüklendiği borç batağını gözler önüne serdi. İBB’nin başı çektiği bataktaki belediyeler listesinde, Beşiktaş, Bakırköy, Edirne, Gaziemir, Bodrum ve Atakum belediyeleri yer alıyor.

İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!
Ekleme: 9.12.2021 - 09:16 Güncelleme: 9.12.2021 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilen belediyeler, 2019 seçimlerinden bu yana sorumlu oldukları şehirlerde gözle görülür bir hizmet ve yatırım yapılmamasına rağmen gün geçtikçe borç batağına sürükleniyor.

2020 yılı Sayıştay denetim raporuna göre, 2019 seçimleri öncesinde verilen sözlerin aksine borçlanmada limitleri aşan bazı CHP'li belediyelerin borç batağında olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen belediyelerin borçlanma limitlerini aşarak borçlanmaya devam ettikleri belirlendi. Sayıştay 2020 yılı denetimi raporunda CHP'li belediyelerin borç durumu ile ilgili bilgiler şöyle:

EN BORÇLU BELEDİYE İBB

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Borçlanma limitini en fazla aşan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Sayıştay'ın yaptığı inceleme sonrası açıklanan 2020 yılı raporunda İBB'nin borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon 545 bin 647 TL aştığı tespit edildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ: İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi de borçlanma limitini aştığı Sayıştay tarafından tespit edilen belediyeler arasında oldu. Beşiktaş Belediyesi'nin borcunun 384 milyon 575 bin TL olması gerekirken, 715 milyon 335 bin TL olduğu tespit edildi.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ: Yine İstanbul'dan Bakırköy Belediyesi de borçlanma limitini aşanlar arasına girdi. Sayıştay tarafından yapılan incelemede borçlanma sınırı 340 milyon 609 bin TL olması gerekirken Bakırköy Belediyesi'nin borcunun 452 milyon 312 bin TL olduğu tespit edildi.

EDİRNE BELEDİYESİ: Edirne Belediyesi'nin 2020 yılında borçlanma limiti 277 milyon 154 bin 89 TL olması gerekirken Sayıştay incelemesinde borcunun 369 milyon 232 bin 723 TL olduğu, borçlanma limitini 92 milyon 78 bin 633 TL aştığı tespit edildi.

GAZİEMİR BELEDİYESİ: İzmir'in Gaziemir Belediyesi de borçlanma sınırını aşan belediyelerden. Belediyenin 124 milyon 488 bin TL olması gereken borcu Sayıştay'ın 2020 yılı raporuna göre 411 milyon 105 bin TL. Gaziemir Belediyesi'nin de borcunu 286 milyon 616 bin TL aştığı tespit edildi.

BODRUM BELEDİYESİ: Bodrum Belediyesi de Sayıştay incelemesinde borçlanma limitini aştığı belirlenen belediyeler arasında. Belediyenin yasal limiti 13 milyon 784 bin TL aşarak borcunu 43 milyon 457 bin TL'ye çıkardığı tespit edildi.

ATAKUM BELEDİYESİ: Samsun'un Atakum Belediyesi'nin de Sayıştay incelemesinde borçlanma limitini aştığı belirlendi. 2020 yılında 149 milyon 921 bin TL olması gereken borç sınırı aşıldı ve borç 177 milyon 13 bin TL olarak tespit edildi.
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İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!
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