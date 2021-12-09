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Hayata Dönüş Operasyonu'nda son dakika: Eski bakan tanık olarak dinlenecek

Bayrampaşa Cezaevi'nde 21yıl önce Hayata Dönüş Operasyonu'nda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin görev sınırlarını aştığı iddia edilen dönemin jandarma görevlisi 194 sanığın yargılandığı davada önemli gelişmeler yaşandı. Heyet bir sonraki duruşmada operasyonda imzası olduğu öne sürülen dönemin İçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan’ın tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Hayata Dönüş Operasyonu'nda son dakika: Eski bakan tanık olarak dinlenecek
Ekleme: 9.12.2021 - 14:15 Güncelleme: 9.12.2021 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Hayata Dönüş Operasyonu'nda son dakika: Eski bakan tanık olarak dinlenecek
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000'de gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. İddianamede, 196 sanığın 'Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek' ve '29 kişiyi de yaralamak' iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti. Sanıklardan 2 kişi yargılama sürecinde vefaat etti. Heyet bir sonraki duruşmada dönemin İçişleri Bakanı olan Saadettin Tantan'ın ve Cezaevi Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'nu tanık olarak dinleyecek.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.



'ALİ AYDIN SANIK OLARAK YARGILANSIN'

Duruşmada kendisine söz verilen bir kısım müştekiler avukatı Güçlü Sevimli ifadesinde 'Zeki Bingöl'ün adresi tespit edilsin. Bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenen ve operasyonda önemli bir görev üstlendiği belli olan emekli asker Ali Aydın bazı beyanlarda bulunmuştu. Aydın beyanlarında 'Operasyonun bir numaralı sorumlusu Bülent Ecevit, iki numara İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, üç numara Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, dört numara da Aytaç Yalman' demişti. Buradan da anlaşılacağı gibi Ali Aydın operasyonda önemli bir görev üstlenmiştir. Bu nedenle Aydın'ın tanık değil, sanık olarak yargılanmasını ve mahkemenizden bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Biz bu yargılamada dönemin İçişleri Bakanın olan Sadettin Tantan'ın ve Cezaevi Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'un tanık olarak dinlenmesini istiyoruz. Tantan'ın operasyonda imzası bulunuyor' dedi.



ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, tanık Zeki Bingöl'ün adresinin tespiti konusunda daha önceden görevli olduğu kurumlara ve Koruma Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına ve diğer eksik hususların giderilmesine karar verdi. Ali Aydın hakkındaki suç duyurusu talebini reddeden heyet bir sonraki duruşmada dönemin İçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan'ın ve Cezaevi Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'un tanık olarak dinlemesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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