Hayata Dönüş Operasyonu'nda son dakika: Eski bakan tanık olarak dinlenecek

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000'de gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. İddianamede, 196 sanığın 'Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek' ve '29 kişiyi de yaralamak' iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti. Sanıklardan 2 kişi yargılama sürecinde vefaat etti. Heyet bir sonraki duruşmada dönemin İçişleri Bakanı olan Saadettin Tantan'ın ve Cezaevi Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'nu tanık olarak dinleyecek.Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.Duruşmada kendisine söz verilen bir kısım müştekiler avukatı Güçlü Sevimli ifadesinde 'Zeki Bingöl'ün adresi tespit edilsin. Bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenen ve operasyonda önemli bir görev üstlendiği belli olan emekli asker Ali Aydın bazı beyanlarda bulunmuştu. Aydın beyanlarında 'Operasyonun bir numaralı sorumlusu Bülent Ecevit, iki numara İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, üç numara Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, dört numara da Aytaç Yalman' demişti. Buradan da anlaşılacağı gibi Ali Aydın operasyonda önemli bir görev üstlenmiştir. Bu nedenle Aydın'ın tanık değil, sanık olarak yargılanmasını ve mahkemenizden bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Biz bu yargılamada dönemin İçişleri Bakanın olan Sadettin Tantan'ın ve Cezaevi Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'un tanık olarak dinlenmesini istiyoruz. Tantan'ın operasyonda imzası bulunuyor' dedi.Mahkeme heyeti, tanık Zeki Bingöl'ün adresinin tespiti konusunda daha önceden görevli olduğu kurumlara ve Koruma Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına ve diğer eksik hususların giderilmesine karar verdi. Ali Aydın hakkındaki suç duyurusu talebini reddeden heyet bir sonraki duruşmada dönemin İçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan'ın ve Cezaevi Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'un tanık olarak dinlemesine karar vererek duruşmayı erteledi.