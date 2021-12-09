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Elektrikler Ne Zaman Gelecek? 9 Aralık Elektrik Kesintisi Listesi

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından elektriklerin kesileceğinin belirtilmesiyle çoğu kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En çok merak edilenler arasında ise elektrikler ne zaman gelecek sorusu yer alıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne zaman? 9 Aralık hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İşte detaylar...

Ekleme: 9.12.2021 - 10:37 Güncelleme: 9.12.2021 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Elektrikler Ne Zaman Gelecek? 9 Aralık Elektrik Kesintisi Listesi
9 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren giden elektrikler hakkında vatandaşlar birçok araştırma yapıyor. Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar ve birçok ilçede elektriklerin kesileceği AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından belirtilmişti. Bu sebeple çoğu vatandaş elektrikler ne zaman gelecek ve 9 Aralık Elektrik kesintisi listesi hakkında araştırma yapmaya başladı. Elektrikler ne zaman gelecek ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


Elektrikler Ne Zaman Gelecek?


İstanbul’un birçok ilçesinde elektriklerin 9 Aralık Perşembe günü kesileceği belirtilmişti. Bu sebeple en çok merak edilenler arasında elektrikler ne zaman gelecek sorusu yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılacak kesintilerin bildirilmesiyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşandı. Elektriklerin gün içerisinde tekrar geleceği belirtiliyor.


Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

9 Aralık Elektrik Kesintisi Listesi


AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından 9 Aralık itibariyle elektrik kesintilerinin olacağı duyuruldu. Vatandaşlar da konuyla ilgili olarak 9 Aralık elektrik kesintisi listesi ve nerelerde elektrik kesintisi olacak sorusuna cevap aramaya başladı. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanan 9 Aralık Perşembe elektrik kesintisi listesi;

ARNAVUTKÖY

NO: 8430338

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk bölgelerinde 09/12/2021 04:00:00 - 09/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8433321

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT, İSTİKLAL sk// ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 59., 89. sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

NO: 8433318

İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8434316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk/ YEŞİLKENT mah G-814, G-815, G-819, G-830, G-834, G-856, G-857, G-873, G-877, G-880, G-883, G-884, G-894, G-900, G-901, G-902, G-930 sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436322

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AYKUTLU, DEVRİM, FİRUZKÖY BULVARI sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8433319

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, MAREŞAL, SARIGÜL sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8433320

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM
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