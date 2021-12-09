

Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

9 Aralık Elektrik Kesintisi Listesi

9 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren giden elektrikler hakkında vatandaşlar birçok araştırma yapıyor. Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar ve birçok ilçede elektriklerin kesileceği AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından belirtilmişti. Bu sebeple çoğu vatandaşvehakkında araştırma yapmaya başladı.ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.İstanbul’un birçok ilçesinde elektriklerin 9 Aralık Perşembe günü kesileceği belirtilmişti. Bu sebeple en çok merak edilenler arasındasorusu yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılacak kesintilerin bildirilmesiyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşandı. Elektriklerin gün içerisinde tekrar geleceği belirtiliyor.AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından 9 Aralık itibariyle elektrik kesintilerinin olacağı duyuruldu. Vatandaşlar da konuyla ilgili olarakvesorusuna cevap aramaya başladı. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanani;ARNAVUTKÖYNO: 8430338İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk bölgelerinde 09/12/2021 04:00:00 - 09/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.AVCILARNO: 8433321İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT, İSTİKLAL sk// ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 59., 89. sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 8433318İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 8434316İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk/ YEŞİLKENT mah G-814, G-815, G-819, G-830, G-834, G-856, G-857, G-873, G-877, G-880, G-883, G-884, G-894, G-900, G-901, G-902, G-930 sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 8436318İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 8436322İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AYKUTLU, DEVRİM, FİRUZKÖY BULVARI sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 8433319İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, MAREŞAL, SARIGÜL sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 8433320İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM