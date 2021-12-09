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Beyaz Gazete
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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'teki ahlaksız el harekete ile ilgili konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar

Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis'i karıştıran ahlaksız el hareketi ile ilgili inkar yoluna gitmeyi tercih etti. Kılıçdaroğlu, TBMM TV'nin saniye saniye kaydettiği, tutanaklara da geçen hareket ile ilgili, "Kastınız o malum el hareketini yapmak mıydı?" sorusuna, "Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar…" sözlerini sarf etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de kurgu bir savunma yaparak el hareketini reddetmiş, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'teki ahlaksız el harekete ile ilgili konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
Ekleme: 9.12.2021 - 10:37 Güncelleme: 9.12.2021 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'teki ahlaksız el harekete ile ilgili konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis'teki ahlak sınırlarını aşan el hareketi ile tepkilerin odağı oldu. TBMM tutanaklarına da geçen el hareketini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Elinin sırt kısmına vuruyor' diyerek kıvırmaya çalışsa da tepkiler dinmemişti.

Kılıçdaroğlu'ndan günler sonra Meclis'i karıştıran o el hareketi ile ilgili bir açıklama geldi. Özür dilemesi istenen Kılıçdaroğlu da, Grup Başkanvekili Özgür Özel gibi inkar yoluna gitti, ahlaksız olarak nitelendirilen o el hareketini yapmadığını söyledi.

MECLİS'İ KARIŞTIRAN AHLAKSIZ HAREKET İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki konuşması sırasında yaptığı el hareketine ilişkin soruya, "Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar…" dedi. TBMM tutanaklarına geçen, TBMM TV yayınında da saniye saniye kaydedilen el hareketini Kılıçdaroğlu'nun reddetme yoluna gitmesi şaşkınlık yarattı.



ÖZGÜR ÖZEL DE İNKAR YOLUNA GİTMİŞ, BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bütçe görüşmelerine verilen arada görüntüleri izlediklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak sınırlarını aşan o el hareketini yapmadığı kanısına vardıklarını söylemişti. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun elinin sırtına vurmak sureti ile anlatımını güçlendirdiğini savunmuştu. Özel'in açıklamaları büyük tepki çekmişti.



BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tepkisini çeken hareket nedeniyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kabine sonrası konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kafaları dumanlı arkadaşlarıyla atıp tuttuğu ortam sanan bu arkadaşa Yunus şiiriyle cevap vermek istiyorum: İlla edep, illa edep..."

Hiç kimsenin partisinde, kendi dost ortamında, evinde nasıl davrandığına elbette karışmayız. Ama buradan herkesi TBMM'nin asaletine, nezaketine, izzetine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir.



NE OLMUŞTU?

Bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarak eleştirilerde bulunmuştu. Zaman zaman provokatif söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonuna doğru provokasyonun dozunu iyice kaçırmış, Gazi Meclis'te vekillerin gözlerinin içine baka baka ahlaksız bir el hareketi yapmıştı. AK Parti ve MHP sıraları Kılıçdaroğlu'nu derhal özür dilemeye çağırırken, Kılıçdaroğlu oralı olmamış, gerilim sonrası birleşime ara verilmişti.

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'teki ahlaksız el harekete ile ilgili konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
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