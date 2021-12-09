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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin ulaşım faciasına yandaş Can Ataklı bile dayanamadı: İllallah dedirtiyor!

Yerel seçimler öncesinde “İstanbul ulaşımını rahatlatacağım” vaadinde bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bugüne yaşananlar ile sözlerinin boş olduğunu açıkça gözler önüne serdi. İstanbul’dan her gün bir İETT arızası veya metrobüs kazası haberi geliyor. Metro yürüyen merdivenleri ise içler acısı halde. Son metrobüs kazası bugün Yenibosna’da yaşanırken vatandaşlar duruma isyan etti. İstanbul ulaşımındaki felakete CHP medyasından Can Ataklı da sessiz kalamadı. Ataklı, “Neredeyse geçtiğim her metro istasyonunda en az bir yürüyen merdiven veya yürüyen yol çalışmıyor” dedi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin ulaşım faciasına yandaş Can Ataklı bile dayanamadı: İllallah dedirtiyor!
Ekleme: 9.12.2021 - 11:02 Güncelleme: 9.12.2021 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin ulaşım faciasına yandaş Can Ataklı bile dayanamadı: İllallah dedirtiyor!
İstanbul'da son dönemde sık sık yaşanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs sabahın erken saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında arızalandı.

Metrobüs seferleri uzun süre sadece tek yönlü gerçekleştirilirken durakta da yoğunluk oluştu. İşlerine ve okullarına geç kalan vatandaşlar uzun süre durakta beklemek zorunda kaldı. Uzun süren bekleyişten sonra yol yardım aracının gelmesiyle metrobüsteki arıza giderildi ve seferler normale döndü.

"SAATLERCE BURADA BEKLEMEK ZORUNDA KALDIK"
Sarıyer'e gideceğini ve geç kaldığını söyleyerek sık sık yaşanan arızalara tepki gösteren vatandaş, "Geçen hafta da metrobüste böyle bir yoğunluk yaşandı. Saatlerce burada beklemek zorunda kaldık ve insanlar işlerine geç kaldılar. Bu araçların kontrolünü yapıp trafiğe göndermenin bu kadar zor olmaması gerekiyor. Ben Sarıyer'e gideceğim ve şu am trafik yüzünden bekliyorum. Geç kaldım" diye isyan etti.



CAN ATAKLI DA DAYANAMADI!
İstanbul ulaşımında yaşanan skandala CHP medyasından Can Ataklı da tepki gösterdi. Her gün ya metrobüs ya İETT kazası yaşanırken, metrodaki yürüyen merdivenlerin de vahametini ortaya koyan Can Ataklı köşesinde şu ifadeleri kullandı: Metrodaki yürüyen merdiven ve yollar, illallah dedirtiyor İstanbul'daki metroların yürüyen merdiven ve yollarında son zamanlarda çok sık arızalarla karşılaşıyorum. Eski dönemde de zaman zaman bunları görüyordum ama şimdi sayı pek arttı. Neredeyse geçtiğim her metro istasyonunda en az bir yürüyen merdiven veya yürüyen yol çalışmıyor. Hatta öyle ki "Bunları tasarruf amacıyla mı yapıyorlar yoksa?" diye bile geçirdim içimden. Örneğin metro ile metrobüsün kesiştiği en büyük istasyon olan Gayrettepe-Zincirlikuyu arasındaki bazı yollar ve yürüyen merdivenler neredeyse 5 gündür çalışmıyor. Nisbetiye durağında çalışmıyor.

Taksim ve Şişhane istasyonunda da çalışmayan yerler var. Bu arada en büyük sıkıntı, yukarı doğru hareket eden merdivenlerin çalışmaması. Metro inişleri çok dik biliyorsunuz ve merdiven çalışmıyorsa, yukarı çıkmak çok zor. Oysa bu yürüyen merdivenler çift taraflı çalışır. Yani isterseniz aşağı isterseniz yukarı hareket eder.

Ama nedense yukarı çıkışlar arızalandığında iniş merdivenini terse çevirmeyi akıl edemiyorlar. Önceki belediye döneminde bunu yine yazmıştım. Sonra aramışlardı ve "Haklısınız bundan böyle bunu yaparız" demişlerdi, ancak yapmamışlardı. Bugünkü metro yönetimine de aynı çağrıyı yapıyorum.



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