Beyoğlu'nda sokakta sıkışan minibüs ile içindeki İranlı aile kurtarıldı

Beyoğlu Şişhane'de minibüsleri ile dar sokakta sıkışan aile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Araç ise dakikalar süren çalışma ile sıkıştığı yerden alındı.

Olay, Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Bedrettin Sokak üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte İran’dan Türkiye’yi gezmeye gelen ailenin minibüsü sokakta sıkıştı.Yeterli manevra yapamayan minibüsün sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, minibüs içinde bulunan aile üyelerini tahliye ettiEkipler halat ve takoz yardımıyla minibüsü çıkarmaya çalıştı. Halat ve takozun yeterli olmadığını gören ekipler, minibüsü sallama yöntemi ile sokaktan çıkardı.Beyoğlu'nda sokakta sıkışan minibüs ile içindekileri itfaiye kurtardı.