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Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil saklamış

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahir Güven'in öldürülmesinde pusu kuran teröristi, HDP’li vekil Kaçmaz’ın evinde bulduklarını TBMM’de açıkladı.

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil saklamış
Ekleme: 9.12.2021 - 00:03 Güncelleme: 9.12.2021 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil saklamış
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahir Güven'in öldürülmesinde pusu kuran teröristi, HDP'li vekil Kaçmaz'ın evinde bulduklarını TBMM'de açıkladı.

Bakan Soylu şunları söyledi:

'Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü niye öldürdü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i pusu kuranı, bu sabah HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun.'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşmasını AK Parti milletvekilleri ayakta alkışlarken HDP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti.

Bakan Soylu açıklamalarında devamında, 'Yaptığımız harekatlarla bu ülkeyi bölmek isteyenlerin gözünü oyduk.' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'in hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayının faili PKK/KCK terör örgütü mensubu Mehmet Miraç Dinç'in, Silopi HDP İlçe Başkanlığına gittiği ve gün boyunca orada kaldığı öğrenilirken HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın teröristin ailesinin ikamet ettiği apartmana girdiği tespit edilmişti.

Mehmet Miraç Dinç isimli örgüt mensubunun HDP Milletvekilleri ile birlikte yer aldığı fotoğraflar ortaya çıkmıştı.


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