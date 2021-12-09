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Bakan Koca imzaladı! Sağlık Bakanlığından 81 ile genelge

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) hasta memnuniyeti öncelenerek etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik bir 81 ile genelge gönderdi.

Bakan Koca imzaladı! Sağlık Bakanlığından 81 ile genelge
Ekleme: 9.12.2021 - 14:50 Güncelleme: 9.12.2021 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca imzaladı! Sağlık Bakanlığından 81 ile genelge
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla 81 İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen genelgede, hekim çalışma cetvellerinin planlanması, uygulanması ve polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibi ve hizmete erişim konularında planlamanın hassasiyetle yapılması ve yürütülmesine değinildi.

"SÜREÇLERİN PLANLANMASINDAN BAŞHEKİMLER SORUMLUMDUR"
Genelgenin tam metni ise şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapsamında verilecek muayene randevusu hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Yönerge (Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge) ile oluşturulmuştur. İl sağlık müdürü, MHRS hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden sorumludur. MHRS'ye ilişkin süreçler, il sağlık müdürünün sorumluluğunda kamu hastaneleri başkanı ile birlikte yürütülmektedir. Sağlık tesislerinde MHRS uygulamalarının planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden, hekim çalışma cetvellerinin sisteme girilmesinin sağlanması, takip edilmesi, çalışma cetvellerinin izin ve görevlendirmeler dikkate alınarak düzenlenmesinden, randevulu hastaların randevu saatinde muayene olabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınması, hastaların sağlık tesisinden ayrılmadan önce uygun görülen ilk muayene ve kontrol randevularının verilmesine ilişkin süreçlerin planlanmasından başhekimler sorumludur. Hekim çalışma cetvellerinin planlanması, uygulanması ve polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibi, hizmete erişim ve hasta memnuniyeti açısından önceliğimizi oluşturmaktadır. Bu minvalde;

1) Sağlık tesislerinde aktif görev yapmakta olan hekimlerin aylık çalışma programları nitelikli bir şekilde planlanmalıdır.
2) Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak şekilde az zamanda çok hasta bakılarak değil yaygın poliklinik hizmeti planlanarak randevulu muayene kapasite artırımı sağlanmalıdır.
3) Muayene süresi hekime ve ilgili branşın özelliğine göre değişebildiğinden randevu aralıkları en etkili şekilde hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalıdır. Kamuoyunda gündem olduğu gibi 5 dakikada bir muayene yapıldığı şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalıdır.
4) MHRS’ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin 30 günlük tanımlı çalışma cetveli olmalı, periyodik olarak güncellenmeli ve sistemdeki görünürlüğünün 15 günün altına düşmemesi sağlanmalıdır.
5) İhtiyaç duyulması halinde mesai dışı poliklinik hizmeti sunulmalıdır.
6) Bakanlığımız SİNA ekranlarından MHRS verileri İl Sağlık Müdürlükleri ve başhekimliklerce takip edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.

MHRS ile ilgili süreçlerin yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak hassasiyetle yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."
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