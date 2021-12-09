Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi! 2022 yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilki 1 Aralık'ta yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün TİSK ev sahipliğinde yapıldı. Asgari ücret zam toplantısının ardından Çalışma ve Genel Müdürü Nurcan Önder açıklama yaptı. Asgari ücret zammı 4. toplantıda belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih açıklanmadı.ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ NURCAN ÖNDER'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASIÇalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret zammı toplantısı sonrası "Parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Bu 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında, eski formüle göre hesapladığımız zaman değişiyor. TİSK bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-iş bu rakamı, 3 bin 567 lirayı, 'ben daha farklı besin kaynakları ürünleri tercih ederim, bu da 3 bin 900'ün altına düşmez' diyor." dedi.TİSK BAŞKANI AKKOL: ASGARİ ÜCRETTE 3'LÜ İMZA ARAYIŞINDAYIZTürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yeni asgari ücret rakamı ile ilgili şunları söyledi:"Bizim için önemli bir süreç. Çok meşaketli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz.""Devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyorum. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır."İŞÇİ TARAFI AGİ'DE KAYBIN ÖNLENMESİNİ İSTEDİİşçi tarafı, 20 milyona yakın çalışanı ilgilendiren AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 lirayı buluyor.ASGARİ ÜCRET VE AGİ KARARINDA TÜİK TESPİTİ ETKİLİ OLACAKMilyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret zammına çevrildi. TİSK ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret hesaplamasını sunacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri de etkili olacak. Zam pazarlığı öncesi peş peşe gelen 'Asgari ücretliden AGİ vergi yükü kaldırılsın' çağrıları gelirken Türk-İş vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istiyor.2022 ASGARİ ÜCRET VE AGİ HESABINDA VERGİ DETAYIÖnceki gün Türk-İş ev sahipliğinde yapılan toplantıda da AGİ'de oluşan vergi kaybına dikkat çekildi. İşçi tarafı asgari ücretin net olarak açıklanmasını isterken, yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesini ve yıl boyunca net ücretin altına düşmemesini talep ediyor. AGİ'nin de işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesini istiyor.'AGİ'DE VERGİ KAYBI ÖNLENSİN'Asgari ücretli çalışan bir işçi eğer bekâr değilse yılbaşında aldığı net ücreti yılın son aylarında (dört ay) alamıyor. İşçinin eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa dahi aldığı net ücreti azalıyor, bu vergi kaybı telafi edilemiyor. Sadece bekâr işçinin vergiden kaynaklı kaybı gideriliyor.YENİ AGİ'LER KAÇ TL OLACAK? İŞTE ESKİ VE YENİ AGİ TABLOLARITürk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekiyor. Buna göre, bekâr çalışan 268 lira AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 lira, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 lira, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 lira, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 lira vergi kaybı oluşuyor.FORMÜL UYGULANABİLİRSE YÜZDE 30 ARTIŞA GÖRE AGİ 348 LİRA OLACAKAsgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek.AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor.Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.AGİ ASGARİ ÜCRETTE BRÜT MAAŞ ÜZERİNDEN HESAPLANIYORAGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor. Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir.Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edebilir.İŞTE ARTIŞ UYGULANIRSA YÜZDE 30 FORMÜLÜNE GÖRE AGİ 2022 TABLOSU............2021.................................2022 (yüzde 30 zamlı)...BEKAR AGİ ÜCRETİBekâr 268,31TL..................................348,80......EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYANLAREvli eşi çalışmayan 321,98 TL..................418,57....Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL......470,88....Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL......523,21.....Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL.......592,96....Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL.......592,96....Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL........592,96...EVLİ EŞİ ÇALIŞAN AGİ TABLOSU (ESKİ-YENİ)Evli eşi çalışan: 268,162 TL......................348,80...Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55 TL...........401,12....Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80...............453,45...Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47 TL..........523,21....Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL...........558,09...Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL.........592,96.....ASGARİ ÜCRETTE ÖNEMLİ VERİLERBRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50SGK PRİMİ % 14 500,85İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78GELİR VERGİSİ % 15 187,82ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31DAMGA VERGİSİ % 0,759 27,15KESİNTİLER TOPLAMI 751,60NET ASGARİ ÜCRET 2.825,90ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİBRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50SGK PRİMİ % 15.5 554,51İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 4.203,56