ASELSAN'dan yeni adım: Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alanlara en güzel cevap!

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın satılacağı iddialarına ilişkin, "Lütfen savunma sanayi siyasete alet edilmesin. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz teknoloji alanında savunma sanayi alanında çalışmalara devam ediyor" demişti.İsmail Demir şu ifadeleri kullanmıştı:"SPEKÜLASYONUNUN CİDDİ SONUÇLARI OLUR"Türk Savunma ve Geliştirme Bakanlığına ait ASELSAN halka açık bir şirket. Şirket hakkında yapılacak bir spekülasyonun ciddi sonuçları olur. Lütfen savunma sanayi siyasete alet edilmesin. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz teknoloji alanında savunma sanayi alanında çalışmalara devam ediyor. Bu arada çeşitli ortaklıklar ve as şirketler kuruyorlar. Profesyonel bir şirketin çalışması gerektiği gibi çalışıyorlar. Sanayi ve teknoloji yolculuğumuzda Türkiye'nin tüm imkanlarını kullanmak istiyoruz. Genç bir sanayi altyapımızın savunma sanayi özelinde kabiliyetleri tespit etmek, beraber hedefe doğru yürümek durumundayız. Bu, Türkiye'nin bir yolculuğu, bir huruç harekatı. Genç ölçüde bir tarama yapıp şirketlerimizle beraber çalışmak istiyoruz. Tüm yetkinliklerimizi ortaya koymalıyız. Eğer bunu yapabilirsek çok daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum"