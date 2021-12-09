ABD ve İsrail harekete geçti! İran'a yönelik müdahale hazırlığı...

ABD ve İsrail Savunma Bakanları nükleer müzakerelerin başarısız olması halinde ne yapacaklarını masaya yatıracak. ABD'li bir yetkiliye dayandırılan habere göre, ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerini yok etmek üzere en kötü senaryoya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olası askeri tatbikatları masaya yatıracak...

ABD ve İsrail, İran ile yeniden başlayan nükleer müzakelerin olumsuz sonuçlanması ihtimaline karşı harekete geçti. Üst düzey bir ABD'li yetkilinin yaptığı açıklamalara göre ABD ve İsrail Savunma Bakanları "İran'ın nükleer tesislerini yok etmek üzere en kötü senaryoya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olası askeri tatbikatları masaya yatıracak."DAHA ÖNCEDEN PLANLANMIŞTIİsrail Savunma Bakanı Benny Gantz bugün ABD'li mevkidaşı ve Pentagon heyetleriyle görüşmeler yapacak. Pentagon'un Gantz ile bugün yapacağı görüşme, 25 Ekim'de Pentagon yetkililerinin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la yaptığı bilgilendirme toplantısı sonrasında planlanmıştı.ASKERİ SEÇENEKLERİ KONUŞTULARİsminin yayımlanmaması koşuluyla Reuters'a bilgi veren ABD'li yetkiliye göre 25 Ekim tarihli toplantıda Pentagon, Sullivan'a, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini ortadan kaldırmak için kullanılabilecek askeri seçeneklerin tümü hakkında bilgi verdi. ABD ve İsrail'İn bu planı daha önce bilinmiyordu.Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Körfez'deki müttefiklerinin kaygılarını dikkate almış ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya'nın İran'la 2015'te imzaladığı; İran'a yaptırımların kalkması karşılığında nükleer kapasitesini sınırlandırmasını öngören anlaşmadan çekilmişti.Trump'ın ardından koltuğu devralan Demokrat Partili Başkan Joe Biden, anlaşmaya geri dönülebileceği umuduyla müzakereleri yeniden başlattı.