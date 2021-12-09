  • USD: 13,62 - 13,65
  • EURO: 15,38 - 15,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

10 aydır korona kâbusunu yaşıyor! ''Her şey dışkı, çürük et gibi kokuyor''

ABD'li genç kadın kendisine 10 ay önce korona teşhisi konulduğunu ancak, o gün bugündür ''cehennemi yaşadığını'' söyledi. TikTok'ta hastalığının yan etkilerinden bahseden Natalia Cano, artık en sevdiği yemekleri yiyemediğini hepsinin çürük et ve dışkı gibi koktuğunu, hatta suyun bile tadını alamadığını anlattı.

Ekleme: 9.12.2021 - 10:12 Güncelleme: 9.12.2021 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
10 aydır korona kâbusunu yaşıyor! ''Her şey dışkı, çürük et gibi kokuyor''Covid-19 ile ilgili her geçen gün yeni bir bulgu ortaya çıkıyor. Vücudun hemen her noktasını etkileyen koronavirüs, en büyük hasarlardan birini de burna veriyor. Hastalık sırasında koku kaybı yaşanabildiği gibi bazen sonrasında da ilginç sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tıpkı var olan kokuları kötü olarak algılamaya sebep olan 'parosmi' gibi. Parosmiye enfeksiyonlar veya beyin tümörleri gibi birçok şey neden olabilir, ancak pandemi başladığından beri Covid'den iyileşen kişilerde giderek daha yaygın hale geldi.

Bilinen bir tedavisi yok, ancak Irak'taki hastanelerde parosmi hastalarına odaklanan bir çalışma, durumun altı aya kadar sürebileceğini kaydediyor.

''HAYATIMI MAHVETTİ''
20 yaşındaki genç kadın Natalia Cano da neredeyse 1 yıldır koronanın yan etkilerini parosmiyi yaşamaya devam ediyor. Cano, parosmi ile 10 aylık bir savaşın ardından 18 kilodan fazla kaybettiğini söyleyerek, TikTok videosunda “10 aydır tam anlamıyla cehennemi yaşıyorum” dedi ve ekledi: Parosmia, tattığım ve kokladığım her şeyin çürüyen et, çöp ve lağım gibi koktuğu anlamına geliyor. İyi değilim 10 aydır iyi olamıyorum çünkü bu gerçek bir işkence. Su bile iğrenç. Bu, hayatımı ve vücudumu tamamen mahvetti.

Genç kadın ayrıca insanların koronavirüsü hafife almamalarını, izleyen herkesin maskelerini takmalarını ve henüz aşı olmamışlarsa aşı olmaları için yalvardığını söyledi. Natalia, semptomlarının düzelip düzelmeyeceğini bilmiyor ama deneysel bir terapiye başladı.

BİNLERCE KİŞİ AYNI SEMPTOMLARI YAŞADIĞINI SÖYLEDİ
Cano'nun sosyal medya videosu viral olurken, binlerce kişi aynı sorundan muzdarip olduğunu dile getirdi.
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'teki ahlaksız el harekete ile ilgili konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
Bakanlık harekete geçti! İETT'deki vurguna ilişkin soruşturma açıldı
İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!
Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi! Sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ etkisiz hale getirildi
İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!
Asgari ücrette kritik toplantı: AGİ'de vergi kaybına formül
MEB son dakika duyurdu! Flaş karar resmen değişti! 81 ile yazı gönderildi... Ana sınıfları için yeni uygulama başlıyor
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil saklamış
Bakan Varank'tan CHP'ye heykelli yanıt
DSÖ'den kritik Omicron varyantı açıklaması!
Kılıçdaroğlu partisinin siyaset anlayışını özetledi: CHP bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldi
HDP'li vekile skandal sözleri tartışılmıştı! Ceza verildi...
CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Baluken'i cezaevinde ziyaret etti
Kabine Toplantısı son erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Sezgin Tanrıkulu'na 'PKK'ya sor' tepkisi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı fotoğraf tepki topladı: HDP'li Gergerlioğlu'na 'dost' dedi
CHP yalanlanan 'ASELSAN BAE'ye satılacak' iddiasında ısrarcı: Şu ana kadar bir yalanlama olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve vatandaşa müjde!
CHP'li vekilden şaşkına çeviren sözler! Yerli otomobile binip böyle poz vermişti
Biden'dan Putin'e gözdağı: Mesajı aldığına eminim
Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası