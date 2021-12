10 aydır korona kâbusunu yaşıyor! ''Her şey dışkı, çürük et gibi kokuyor''

Covid-19 ile ilgili her geçen gün yeni bir bulgu ortaya çıkıyor. Vücudun hemen her noktasını etkileyen koronavirüs, en büyük hasarlardan birini de burna veriyor. Hastalık sırasında koku kaybı yaşanabildiği gibi bazen sonrasında da ilginç sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tıpkı var olan kokuları kötü olarak algılamaya sebep olan 'parosmi' gibi. Parosmiye enfeksiyonlar veya beyin tümörleri gibi birçok şey neden olabilir, ancak pandemi başladığından beri Covid'den iyileşen kişilerde giderek daha yaygın hale geldi.Bilinen bir tedavisi yok, ancak Irak'taki hastanelerde parosmi hastalarına odaklanan bir çalışma, durumun altı aya kadar sürebileceğini kaydediyor.''HAYATIMI MAHVETTİ''20 yaşındaki genç kadın Natalia Cano da neredeyse 1 yıldır koronanın yan etkilerini parosmiyi yaşamaya devam ediyor. Cano, parosmi ile 10 aylık bir savaşın ardından 18 kilodan fazla kaybettiğini söyleyerek, TikTok videosunda “10 aydır tam anlamıyla cehennemi yaşıyorum” dedi ve ekledi: Parosmia, tattığım ve kokladığım her şeyin çürüyen et, çöp ve lağım gibi koktuğu anlamına geliyor. İyi değilim 10 aydır iyi olamıyorum çünkü bu gerçek bir işkence. Su bile iğrenç. Bu, hayatımı ve vücudumu tamamen mahvetti.Genç kadın ayrıca insanların koronavirüsü hafife almamalarını, izleyen herkesin maskelerini takmalarını ve henüz aşı olmamışlarsa aşı olmaları için yalvardığını söyledi. Natalia, semptomlarının düzelip düzelmeyeceğini bilmiyor ama deneysel bir terapiye başladı.BİNLERCE KİŞİ AYNI SEMPTOMLARI YAŞADIĞINI SÖYLEDİCano'nun sosyal medya videosu viral olurken, binlerce kişi aynı sorundan muzdarip olduğunu dile getirdi.