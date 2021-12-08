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Ticari krediler 112 milyar TL arttı! Faizde düşüş reel sektörü harekete geçirdi

Merkez Bankası’nın son 3 aydaki hamleleri ile faizde yaşanan düşüş reel sektörü harekete geçirdi. Ticari krediler 2 ayda 118 milyar lira artarak tarihi zirveye çıktı. Faiz de son 1 yılın dibine geriledi.

Ticari krediler 112 milyar TL arttı! Faizde düşüş reel sektörü harekete geçirdi
Ekleme: 8.12.2021 - 10:20 Güncelleme: 8.12.2021 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Ticari krediler 112 milyar TL arttı! Faizde düşüş reel sektörü harekete geçirdi
Türkiye'nin, dış ticaret açığını kapatıp cari fazla vererek kalıcı istikrara ulaşmasını sağlayacak yeni ekonomi politikasının en önemli aktörü olan reel sektör, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile birlikte yatırım için gaza bastı.

Merkez Bankası'nın eylül, ekim ve kasım aylarında gerçekleştirdiği 4 puanlık faiz indiriminin ardından kamu bankaları öncülüğünde başlayan kredi faizlerindeki geri çekilme, ticari kredilerdeki artış hızını üç kat artırdı.

MERKEZ DE DİKKAT ÇEKTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini yaptığı 23 Eylül'de 1 trilyon 643 milyar lira olan ticari krediler, 26 Kasım itibarıyla 118 milyar lira artarak 1 trilyon 761 milyar TL ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ticari kredilerde ilk faiz indiriminin yapıldığı tarihten önceki 2 ayda yaşanan artış 43 milyar lirada kalmıştı.

Merkez Bankası faiz indirimlerine başlamadan önceki Para Politikası Kurulu karar metinlerinde ticari kredilerdeki daralmaya işaret ederken, son faiz indiriminin ardından yapılan açıklamada para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerindeki olumlu etkilerinin görülmeye başlandığına dikkat çekti.



YATIRIM KREDİLERİ ARTIYOR

Ticari kredilerdeki artışın yatırım eğiliminden kaynaklandığı gözleniyor. Ağustos ayında 25.2 milyar TL olan ihracat garantili yatırım kredileri, eylülde 26.7 milyara, ekimde ise 29.6 milyara çıktı. Ağustosta 350.6 milyar lira olan diğer yatırım kredileri eylülde 366.6 milyar liraya, ekimde ise 386.5 milyar liraya yükseldi.

Üçüncü çeyrekte yüzde 10 büyüyen sanayi sektörü, Türkiye'nin yüzde 7.4'lük genel büyümesine 2 puan katkı sağlamıştı. Üçüncü çeyrekteki büyümenin yüzde 92'si ihracatın katkısıyla gerçekleşmişti.

FAİZ 1 YILIN DİBİNE GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından kamu bankaları, ticari kredilerde 2 puanlık indirime giderek sektörün geneline yayılan gevşemenin önünü açtı. 24 Eylül'de yüzde 20.45 olan ticari kredi faizleri, 26 Kasım itibarıyla yüzde 18.11 ile son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Aynı dönemde 3 ay vadeli TL mevduatın faizi de yüzde 16'nın altına geriledi.



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