Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka vefat ve aşılama tablosu

Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; 24 satlik koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama tablosunu duyurdu..

Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren son tabloyu duyurdu.Bakan Koca, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin." dedi.