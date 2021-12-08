Nurettin Canikli'den İBB'ye ihale eleştirisi: Bin 624 ihalenin 804 tanesini belediyenin şirketleri almış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM'de İBB'nin ihale tezgahını, '9 bin 791 kapalı, pazarlık veya davetiye yöntemiyle yapılmış. Ancak açık ihale yöntemiyle yapılan bin 624 ihalenin, 804 tanesini belediyenin şirketleri almış' sözleriyle ifşa etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı.Görüşmelere katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, bütçelerin önemli bir kaleminin belediyelere aktarıldığını söylediKaynakların yerinde kullanılıp kullanılmadığının önem arz ettiğini belirten Canikli, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2019 ile 21 Kasım 2021 arasında toplam 11 bin 415 ihale yapmış. Bu ihalelerin bin 624 tanesini açık ihale yöntemiyle gerçekleştirmiş. 9 bin 791 kapalı, pazarlık veya davetiye yöntemiyle yapılmış. Ancak açık ihale yöntemiyle yapılan bin 624 ihalenin, 804 tanesini belediyenin şirketleri almış' dedi.