  • USD: 13,62 - 13,65
  • EURO: 15,38 - 15,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Memur ve emeklilere ek zam ne zaman gelecek? MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın açıkladı

Kamu çalışanlarının, memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı ek zamda. MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge ile memur ve emeklilere ek zam ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 8.12.2021 - 15:22 Güncelleme: 8.12.2021 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Memur ve emeklilere ek zam ne zaman gelecek? MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın açıkladıKamu çalışanlarının, memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı ek zamda. MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtladı. İşte ayrıntılar...

EK ZAM TALEBİ NASIL OLUŞTU?

Gıda fiyatlarındaki artış, kurdaki hareketlilik memurun hayatındaki maliyetleri artırdı. Biz toplu sözleşmeyi bu hareketlilikten önce yaptık. Şimdi memurun alım gücü düştü.

Burada 'Biz enflasyon farkı vereceğiz' sözü kıymetli. Burada memura yönelik bir ek zamma ihtiyaç var. Bu da Ocak ayındaki yüzde 5'lik zamla birlikte enflasyon farkıyla birlikte bir de üzerine ek zammın verilmesi gerekiyor. Kira, gıda fiyatları yükseldi.

EK ZAM NE KADAR OLACAK? MEMUR'UN TALEBİ NE?

Biz burada MEMUR-SEN olarak bir diplomasi yaptık. Görüşmede prensipte bir konuda uzlaştık. Zam ve enflasyon farkına ilaveten ek zam konusunda uzlaştık.

Şu anda asgari ücret tartışması devam ediyor. Bu tartışma bittikten sonra tarafların bir araya gelmesi gerekiyor. Bizler de bu tartışma sonrasında rakam konusunu konuşacağız. Benim rakam ifade etmem doğru olmaz.

'YÜZDE 30-35 RAKAMLARI TELAFUZ EDİLDİ AMA..'

Yüzde 30-35 verdiklerinde biz hayır demeyiz teşekkür ederiz. Olağanüstü iyileştirme piyasayı da hareketlendirir. Esnaf ve işvereni de güldürür. Alınan para anında piyasaya yansıyacak.

Memurlar piyasayı anında besleyen kişilerdir. Şu anki yüzde 30-35'lik tartışma toplu sözleşme ile gelen kazanımlardan sonra gelen ara formlar var. Mesela PTT'de idari sözleşmeli personeller var. Buna bir kalemde seyyanen 300 TL iyileştirme yaptık. Ama bu iki yıllık. Kümülatif rakam ifade edildiğinde yüzde 30-35'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Böyle bir zamma biz hayır demeyiz ama yanlış bir anlamlandırma durumu söz konusu oldu.

3600 EK GÖSTERGE TAKVİMİ

3600 ek göstergesi 2022 yılında yetkili konfederasyonlarca karara bağlanacak. Çalışma Bakanlığı ek gösterge ile ilgili çalışma başlattıklarını ifade ediyor. Biz komisyonda temel beklentilerimizi, tekliflerimizi ifade edeceğiz. Buradaki temel hassasiyetimiz şu 3600 ek gösterge ifade edilirken hemşire, imam, öğretmen, doktor üzerinden bir örnek verildi. Bu tartışma 4 meslek grubu üzerinden tartışılmamalı.

Herkesi kapsayan bir çerçeve hazırlanmalı. Ek gösterge emekliliğe sair bir düzenleme. Çalışanlara bir anda dokunan bir düzenleme değil. Çalıştığı yıllara oranla 750 ile 1000 TL arasında yansıyacak. Bir de emekli ikramiyesi de 25 bin TL 35 bin TL oranında artacak.

EK ZAM EMEKLİLERİ DE KAPSAYACAK MI?

Bizim temel yaklaşımımız tüm çalışanları kapsaması. Hükümet emeklileri kapsama alıyor mu bilemiyorum. Hükümet tarafı emekliler için ayrı bir çalışma yapıyoruz derse ayrıca değerlendirilebilir.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı fotoğraf tepki topladı: HDP'li Gergerlioğlu'na 'dost' dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Millet İttifakı'nın adayını 'Coni'ler belirleyecek! Akşener ABD ile ve İmamoğlu İngilizlerle masada!
CHP'li İmamoğlu'nun İBB'sinde bu da oldu: İETT otobüsü garajda kaza yaptı
Nurettin Canikli'den İBB'ye ihale eleştirisi: Bin 624 ihalenin 804 tanesini belediyenin şirketleri almış
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması
Çankaya Belediyesi usulsüzlüğe göz mü yumdu? Konut parselinde ruhsatsız iş yerleri.
Darbe bildirisini imzalayan amirallerin ilginç diyaloğu! 'Borsa kapanmadan beni de dahil et'
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine tepki: Bu tam bir ibret vesikası!
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı! Stokçuluğa karşı yasal düzenleme geliyor
AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı! TBMM'de yumruklu kavga
Almanya'da Olaf Scholz ilk turda başbakan seçildi! Koltuğu Merkel'den devralacak
Yunus Göç hakkında flaş gelişme! Cihan bebek feci şekilde dövülmüştü!
CHP'li İBB'de İSPARK 2020'de 41 milyon TL zarar etti! Aile üyelerine özel sağlık sigortası
‘Bir yüzük bir küpe için eşimin boğazını kesenler tahliye oldu’ diyen adam: Böyle bir şey yaşanmadı özür dilerim
ABD askerleri ve PKK'nın ortak tatbikatı!
BES'te emeklilik sandığı düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki skandal hareketine Hulki Cevizoğlu'ndan iğneli yanıt: TÜİK kapısına dayanmış bu el hareketi ne ki
Mardin Valiliğinden 'Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği' iddialarına ilişkin açıklama
İBB'den İstanbul manzaraları! Vatandaş isyan etti
Yeni evlenecekler dikkat: Artık zorunlu olacak: SMA testi

Yeni evlenecekler dikkat: Artık zorunlu olacak: SMA testi

Sigaraya zam geldi!

Sigaraya zam geldi!

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası