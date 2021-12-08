Memur ve emeklilere ek zam ne zaman gelecek? MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın açıkladı

Kamu çalışanlarının, memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı ek zamda. MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtladı. İşte ayrıntılar...Gıda fiyatlarındaki artış, kurdaki hareketlilik memurun hayatındaki maliyetleri artırdı. Biz toplu sözleşmeyi bu hareketlilikten önce yaptık. Şimdi memurun alım gücü düştü.Burada 'Biz enflasyon farkı vereceğiz' sözü kıymetli. Burada memura yönelik bir ek zamma ihtiyaç var. Bu da Ocak ayındaki yüzde 5'lik zamla birlikte enflasyon farkıyla birlikte bir de üzerine ek zammın verilmesi gerekiyor. Kira, gıda fiyatları yükseldi.Biz burada MEMUR-SEN olarak bir diplomasi yaptık. Görüşmede prensipte bir konuda uzlaştık. Zam ve enflasyon farkına ilaveten ek zam konusunda uzlaştık.Şu anda asgari ücret tartışması devam ediyor. Bu tartışma bittikten sonra tarafların bir araya gelmesi gerekiyor. Bizler de bu tartışma sonrasında rakam konusunu konuşacağız. Benim rakam ifade etmem doğru olmaz.Yüzde 30-35 verdiklerinde biz hayır demeyiz teşekkür ederiz. Olağanüstü iyileştirme piyasayı da hareketlendirir. Esnaf ve işvereni de güldürür. Alınan para anında piyasaya yansıyacak.Memurlar piyasayı anında besleyen kişilerdir. Şu anki yüzde 30-35'lik tartışma toplu sözleşme ile gelen kazanımlardan sonra gelen ara formlar var. Mesela PTT'de idari sözleşmeli personeller var. Buna bir kalemde seyyanen 300 TL iyileştirme yaptık. Ama bu iki yıllık. Kümülatif rakam ifade edildiğinde yüzde 30-35'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Böyle bir zamma biz hayır demeyiz ama yanlış bir anlamlandırma durumu söz konusu oldu.3600 ek göstergesi 2022 yılında yetkili konfederasyonlarca karara bağlanacak. Çalışma Bakanlığı ek gösterge ile ilgili çalışma başlattıklarını ifade ediyor. Biz komisyonda temel beklentilerimizi, tekliflerimizi ifade edeceğiz. Buradaki temel hassasiyetimiz şu 3600 ek gösterge ifade edilirken hemşire, imam, öğretmen, doktor üzerinden bir örnek verildi. Bu tartışma 4 meslek grubu üzerinden tartışılmamalı.Herkesi kapsayan bir çerçeve hazırlanmalı. Ek gösterge emekliliğe sair bir düzenleme. Çalışanlara bir anda dokunan bir düzenleme değil. Çalıştığı yıllara oranla 750 ile 1000 TL arasında yansıyacak. Bir de emekli ikramiyesi de 25 bin TL 35 bin TL oranında artacak.Bizim temel yaklaşımımız tüm çalışanları kapsaması. Hükümet emeklileri kapsama alıyor mu bilemiyorum. Hükümet tarafı emekliler için ayrı bir çalışma yapıyoruz derse ayrıca değerlendirilebilir.