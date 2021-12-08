  • USD: 13,67 - 13,69
  • EURO: 15,41 - 15,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Kripto parada kritik gün bugün! ABD Kongresi'nde kripto paranın kaderi belli olacak. Kripto para şirketlerinin yöneticileri ABD Kongresi'nden katı kurallar belirlememesi isteyecekler. Kuralların sert olması halinde kripto para piyasasının yer altına çekilebileceğini öne sürecekler.

Ekleme: 8.12.2021 - 10:03 Güncelleme: 8.12.2021 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek
Kripto paraların finansal bir değere ulaşmasının ardından bazı ülkeler kurallar getirmeye başladı. El Salvador Bitcoin'i resmi para olarak kabul ederken diğer ülkelerin tutumları ise sert olmaya başladı.

Avrupa ve ABD tarafında kripto paralara karşı sert tutum içine girilmesine yönelik beklentiler artmaya başladı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE KONUŞACAKLAR

Tüm dünyada önde gelen 6 Kripto Para şirketinin yöneticileri bugün ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısına katılıp kripto para dünyasına ilişkin görüşlerini sunacaklar. Bugün saat 18:00'da başlayacak olan toplantıda kripto para şirketlerinin yöneticileri, Kongre'den dijital varlılar konusunda kuralların temkinli konulmasını isteyecekler. Aksi takdirde kripto paraların yer altına çekileceği ve ABD dışına çıkacağı vurgusunu da yapacak.

Coinbase CEO'su Alesia Haas, toplantı öncesinde sunumunu basınla paylaştı. Haas 'Kamuoyu ile açık şekilde tartışılmış yasal çözümler ortaya  konmadığı takdirde, ABD'nin gereksiz şekilde sıkıntılı ve ürkütücü yasalar, düzenlemeler ile karşı karşıya kalması riski var. Böyle bir duru, kripto aktivitesini yer altına veya offshore borsalara iter' dedi.

EL SALVADOR UN RESMİ PARA BİRİMİ OLDU

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, kripto para birimi Bitcoin yasal para birimi olarak kullanılmaya başlandı. Böylece El Salvador, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Yeni yasaya göre, tüm işyerleri Amerikan Doları ile birlikte bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul edecek.

Bitcoin kabul etmeyen işletmeler ise cezayla karşı karşıya kalacak.

Vatandaşlar, hükümet tarafından ülkede kripto para birimini tanıtmak için düzenlenen dijital cüzdana yatırılmış 30 dolar değerinde Bitcoin'in de sahibi olacak.

KRİPTO PARALAR SAKİN SEYREDİYOR

Geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşayan kripto para birimleri hafif toparlanma eğilimine geçti. Bitcoin 50 bin dolar, Ethereum 4300 dolar, Dogecoin 0.17 dolar, Shiba Inu ise 0.00003708 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Ticari krediler 112 milyar TL arttı! Faizde düşüş reel sektörü harekete geçirdi
Katar ve Türkiye merkez bankaları swap anlaşmasının süresini uzattı
Azerbaycan, Hürkuş ve Hürjet'le yakından ilgileniyor
Karadeniz gazından müjdeli haber: İlki 2022 yılında yapılacak
Aydın'da polisin şiddet görüntülerine soruşturma başladı
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
CHP'li İzmir'de çalışanlara ''belediye' kıyağı!
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Asgari ücret, fahiş fiyatlar ve salgında son durum...
AFAD Antalya'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!
Omicron için ürküten açıklama! Bulaşıcılık oranı hızla artıyor! Kovid-19 hapı ne zaman çıkacak?
Beyaz Tv Genel Koordinatörü Osman Gökçek Sürmanşet’te canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor
ASELSAN 'satış' iddialarını yalanladı: Hiçbir gerçeklik payı taşımıyor
TBMM'de İBB'nin ihale oyununu ifşa etti! Eşyanın tabiatına aykırı, milyonda bir ihtimal
İYİ Parti'li Aydın'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan adaylık açıklamasına CHP'li Öztrak'tan yanıt: Gereksiz
İyi Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Aday olma kaybederiz
CHP'li İBB'de kadrolaşma tam gaz! BELTUR'a İYİ Partili Genel Müdür Yardımcısı
TBMM'de 'HDP kapatılsın' kavgası: MHP'li Akçay 'Siz PKK'nın bizatihi kendisisiniz' diyerek tepki gösterdi
Biden-Putin zirvesi sona erdi! Beyaz Saray'dan İlk açıklama... ABD'den Rusya'ya yaptırım tehdidi
Putin-Biden görüşmesi sona erdi!
Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı… .
Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi

Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi

Sigaraya zam geldi!

Sigaraya zam geldi!

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Pes dedirten olay! 60 bin dolara satışa çıkarılan saati duvarı delerek çaldılar

Pes dedirten olay! 60 bin dolara satışa çıkarılan saati duvarı delerek çaldılar

WhatsApp durumuna hapis talebi!

WhatsApp durumuna hapis talebi!

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı