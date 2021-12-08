Kılıçdaroğlu partisinin siyaset anlayışını özetledi: CHP bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlenen Şanlıurfa Dernekler Buluşması'nda yaptığı konuşmada, partisi adına 'özeleştiri' yaptı. Kendilerine yöneltilen, "Bizi görmezden geliyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Eğriye eğri, doğruya doğru. CHP, burada Şanlıurfalıları biraz görmezden geldi." diye konuştu.

İttifak ortağı HDP'nin 'ortak miting yapma' çağrısının ardından yurdun çeşitli noktalarında miting yapma kararı alan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in ardından ikinci durak olarak yarın Şanlıurfa'ya gidecek.Miting öncesinde Gaziantep'te çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Dernekler Buluşması'nda partililere hitap etti.'DOĞRUYA DOĞRU ŞANLIURFALILARI GÖRMEZDEN GELDİK'Kendisine yöneltilen 'Bizi görmezden geliyorsunuz' eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Eğriye eğri, doğruya doğru. CHP, burada Şanlıurfalıları biraz görmezden geldi. Belki de hiç görmezden geldi.' diye konuştu.