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Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Asgari ücret, fahiş fiyatlar ve salgında son durum...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanacak. Kabine Toplantısı'nda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, gıda ürünlerindeki fahiş fiyatlar, diplomatik temaslar ve koronavirüs salgınında son durumun ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş konuşmasında duyuracak.

Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Asgari ücret, fahiş fiyatlar ve salgında son durum...
Ekleme: 8.12.2021 - 09:04 Güncelleme: 8.12.2021 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Asgari ücret, fahiş fiyatlar ve salgında son durum...
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın Katar ziyareti nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı, bugün yapılacak. Kritik toplantıda; asgari ücret, fahiş fiyatlar, diplomatik temaslar ve salgında son durumun ele alınması bekleniyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...

DİPLOMATİK TEMASLAR

Toplantıda, Türkiye'nin son bir ay içerisindeki diplomatik temaslarının ele alınması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'ye gelmişti. Bu kritik temasın ardından Başkan Erdoğan, Katar'a önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Körfez ülkeleri ile karşılıklı temaslar ve sonuçları da görüşülecek.

KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMADA SON DURUM

Masadaki bir diğer önemli konu ise koronavirüs salgınında gelinen son durum... Vaka sayıalrının düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılamada gelinen son durum değerlendirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş konuşmasında duyuracak.

ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Komisyonu görüşmeleri Aralık ayında başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ikinci toplantı ise dün gerçekleşti. Kabine toplantısında bu konu da ele alınacak. Asgari ücret için 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşuluyor.



BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, Katar'a hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım.

Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, iş verenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

STOKÇULARA MÜDAHALE EDİLECEK Mİ?

Kabine toplantısında Ticaret Bakanlığı'nın stokçulukla mücadele kapsamında yaptığı çalışma görüşülecek. Herhangi bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı da görüşmelerde ele alınacak. Toplantıda bütün detaylar masaya yatırılacak.


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