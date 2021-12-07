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Beyaz Gazete
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İyi Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Aday olma kaybederiz

Meydanlarda sürekli olarak "Erken seçim" çağrısı yapmasına rağmen henüz adayını belirleyemeyen Millet İttifakı'nda kriz sürüyor. CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olmamaları için önünü kesen Kılıçdaroğlu, kendi adaylığını açıklamaya da cesaret edemezken; ittifak ortağı İyi Parti kanadından da flaş bir açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili olarak "Kazanmama ihtimali olan birine evet demeyeceğiz" yorumunda bulundu. Aydın'ın açıklamalarına CHP kanadından yanıt gecikmedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarla ilgili "Gereksiz" yorumunda bulundu

İyi Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Aday olma kaybederiz
Ekleme: 7.12.2021 - 16:58 Güncelleme: 8.12.2021 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Aday olma kaybederiz

CHP ile İyi Parti arasında yaşanan adaylık krizi sürüyor. Her açıklamalarında 'erken seçim,hemen seçim' tarzında söylemlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çağrısı yapmalarına rağmen henüz bir aday ismi açıklayamadı.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAK İSTİYOR AMA...

CHP içerisindeki Kılıçdaroğlu'na muhalif kesim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için ön plana
çıkarırken, Kılıçdaroğlu ise bu iki ismin önünü kesmek için her türlü hamleyi deniyor. Geçtiğimiz haftalarda İmamoğlu adeta adaymışçasına il il Türkiye turuna çıkarken, CHP Genel
Başkanı ise katıldığı bir canlı yayında İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili sorulan soruya 'Belediye başkanı olarak hizmete devam etmeliler' yorumunda bulunmuştu.
Medya önünde ve meydanlarda açık açık aday olduğunu itiraf edemese de son dönemde aday olacakmış gibi vaatler veren Kılıçdaroğlu'na karşı HDP 'Biz de masada varız' kartını
oynarken, İyi Parti'de Meral Akşener'in ise İmamoğlu ismini ön plana çıkardığı biliniyor.

İYİ PARTİ'DEN CHP LİDERİNİN ADAYLIĞINA VETO: KAZANAMAZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebiyle ilgili İYİ Parti kanadından flaş bir
açıklama daha geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı
ile ilgili 'İdealist davranmalı, nefis zamanı değil' yorumunda bulundu. Konuşmasının
devamında kazanmama ihtimali olan birine evet demeyeceklerini söyleyen Aydın, adeta
Kılıçdaroğlu'nun aday olursa kazanma ihtimali olmadığını itiraf etti.

Koray Aydın konuyla ilgili olarak, 'Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim
bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı,
adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu
şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar.
Kazanmama riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İyi Parti olarak kabul
etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o
bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye
yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını
söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz.' ifadelerini kullandı.

CHP'DEN YANIT GELDİ
İyi Partili Aydın'ın sözlerine yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Meclis'te soruları
yanıtlayan Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili net bir ifade kullanamazken 'Genel
Başkanımızın görüşleri kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak
gereksizdir.' dedi.
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