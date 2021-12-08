İBB'den İstanbul manzaraları! Vatandaş isyan etti

İBB'nin İstanbullulara çektirdiği çile bitmiyor. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetleri görüntüleyerek isyan ediyor.

İBB'nin İstanbullulara çektirdiği çile bitmiyor. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetleri görüntüleyerek isyan ediyor. İETT otobüsüne binen vatandaşlardan biri, yağmurlu havada otobüsün tavanının akıtmasını hayretler içinde paylaştı.Öte yandan Halkalı - İkitelli mevkiinde bozulan İETT otobüsünden inen İstanbullular yollarına yürüyerek devam etti.