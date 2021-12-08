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Elon Musk'tan yüksek doğum oranı çağrısı

Amerikalı girişimci, insanlığın düşük doğum sayılarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Verilere bakılması gerektiğini belirten Musk, "Daha fazla çocuk olmazsa, medeniyet çökecek" dedi.

Ekleme: 8.12.2021 - 13:19 Güncelleme: 8.12.2021 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'tan yüksek doğum oranı çağrısıDikkat çeken çıkışlarıyla bilinen SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, benzer açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Amerikalı milyarder Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, azalan doğum oranının medeniyet için en büyük risklerden biri olduğunu söyledi.

"DÜŞÜK DOĞUMLAR MEDENİYET İÇİN EN BÜYÜK RİSK"
Wall Street Journal'ın yıllık CEO Konseyi zirvesinde konuşan Musk, "Medeniyet için en büyük risklerden birinin düşük ve hızla azalan doğum oranı olduğunu düşünüyorum." dedi.

"DAHA FAZLA ÇOCUK OLMAZSA..."
Pek çok insanın dünyada çok fazla nüfus olduğunu ve durumun kontrolden çıktığını düşündüğünü hatırlatan Musk, "Tam tersi. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanların daha fazla çocuğu olmazsa, medeniyet çökecek." ifadelerini kullandı.

DOĞUM ORANLARI DÜŞÜYOR
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) bu yılın başlarında paylaştığı raporunda, doğum oranının yüzde 4 düştüğü belirtildi.

Verinin, yaklaşık 50 yıldaki en keskin tek yıllık düşüş ve 1979'dan bu yana en düşük doğum sayısı olduğuna dikkat çekildi.


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