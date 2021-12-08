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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve vatandaşa müjde!

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan etkilenen üreticilere ve parasını TL cinsinden mevduat hesabında tutan vatandaşlara müjde verdi. Erdoğan ayrıca, döviz hesabı olanlara da çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve vatandaşa müjde!
Ekleme: 8.12.2021 - 20:13 Güncelleme: 8.12.2021 - 20:19 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve vatandaşa müjde!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, döviz hesabı olanlara da çağrı yaptı ve çiftçilere müjde verdi.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Bir müjde de çiftçilerimize vermek istiyorum: Buğday, arpa, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradı. Üreticilerimize toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini Aralık ayının ikinci haftasında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.

DÖVİZİ OLAN BİREY VE KURUMLARA ÇAĞRI

Bankada, yastık altında parası, özellikle dövizi olan bireylere ve kurumlara çağrı yapmak istiyorum: Herkesi yatırım, istihdam, üretim temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomik politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye devam ediyorum. Fiyat ve kur artışlarının neden olduğu dalgalanma bir süre sonra duracaktır. Ama yatırımların getirdiği istikrar devam edecektir. Milletimizden, bu tarihi mücadelede bize destek vermesini istiyoruz.

1. Kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek ödemesi Aralık ayının ikinci haftasında yapılacak.

2. İndirimli stopaj uygulamasının Mart ayının sonuna kadar uzatıldı.

3. Önemli kararları açıklayan Erdoğan, yastık altında dövizi olan vatandaşlara da çağrı yaptı.

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