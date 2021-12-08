  • USD: 13,62 - 13,65
  • EURO: 15,38 - 15,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çinli kadının boğazını keserek öldüren ardından evi ateşe veren Mert Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Fatih’te Çinli kadının boğazını keserek öldüren, ardından evi ateşe veren 23 yaşındaki Mert Pehlivan hakkında Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Mert Pehlivan’ın “kasten öldürme” suçundan müebbet, “nitelikli hırsızlık” ve “mala zarar verme” suçlarından ayrıca 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Pehlivan’ın Chen'in evine giriş ve çıkışının güvenlik kamera kayıtlarında da tespit edildiği, evindeki kıyafet ve eşyalarındaki kan lekelerinin de Chen'in DNA’sının çıktığı vurgulandı.

Ekleme: 8.12.2021 - 14:28 Güncelleme: 8.12.2021 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Çinli kadının boğazını keserek öldüren ardından evi ateşe veren Mert Pehlivan hakkında istenen ceza belli olduİstanbul Fatih'te 8 Temmuz 2019'da bir evde çıkan yangında Haiyun Chen (44) adlı Çinli kadının cesedine ulaşılmış, Chen'in yangından dolayı değil de boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Cinayet zanlısı Mert Pehlivan'ın (23) İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.

MÜEBBET VE 16 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı, tutuklu sanık Mert Pehlivan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrıca 5 yıl 8 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcının mütalaasında, sanık Mert Pehlivan'ın olay günü akşam saatlerinde para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için Haiyun Chen'in evine gittiği, aralarında anlaşmazlık çıkınca boğazını kesip Chen'i öldürdüğü anlatıldı.



ÜZERİNE SIÇRAYAN KANDA DNA'SI ÇIKTI

Cinayetin ardından Pehlivan'ın Chen'e ait bilekliği alıp evi ateşe verdiği belirtildi. Pehlivan'ın Chen'in evine giriş ve çıkışının güvenlik kamera kayıtlarında da tespit edildiği, evindeki kıyafet ve eşyalarındaki kan lekelerinin de Chen'in DNA'sının çıktığı vurgulandı.

Sanık avukatı, savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapmak için mahkeme heyetinden süre istedi. Avukat, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini de talep etti. Sabah'ın haberine göre mahkeme heyeti, tahliye talebini reddederek, duruşmayı iki hafta sonraya erteledi.



CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı fotoğraf tepki topladı: HDP'li Gergerlioğlu'na 'dost' dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Millet İttifakı'nın adayını 'Coni'ler belirleyecek! Akşener ABD ile ve İmamoğlu İngilizlerle masada!
CHP'li İmamoğlu'nun İBB'sinde bu da oldu: İETT otobüsü garajda kaza yaptı
Nurettin Canikli'den İBB'ye ihale eleştirisi: Bin 624 ihalenin 804 tanesini belediyenin şirketleri almış
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması
Çankaya Belediyesi usulsüzlüğe göz mü yumdu? Konut parselinde ruhsatsız iş yerleri.
Darbe bildirisini imzalayan amirallerin ilginç diyaloğu! 'Borsa kapanmadan beni de dahil et'
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine tepki: Bu tam bir ibret vesikası!
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı! Stokçuluğa karşı yasal düzenleme geliyor
AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı! TBMM'de yumruklu kavga
Almanya'da Olaf Scholz ilk turda başbakan seçildi! Koltuğu Merkel'den devralacak
Yunus Göç hakkında flaş gelişme! Cihan bebek feci şekilde dövülmüştü!
CHP'li İBB'de İSPARK 2020'de 41 milyon TL zarar etti! Aile üyelerine özel sağlık sigortası
‘Bir yüzük bir küpe için eşimin boğazını kesenler tahliye oldu’ diyen adam: Böyle bir şey yaşanmadı özür dilerim
ABD askerleri ve PKK'nın ortak tatbikatı!
BES'te emeklilik sandığı düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki skandal hareketine Hulki Cevizoğlu'ndan iğneli yanıt: TÜİK kapısına dayanmış bu el hareketi ne ki
Mardin Valiliğinden 'Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği' iddialarına ilişkin açıklama
İBB'den İstanbul manzaraları! Vatandaş isyan etti
Yeni evlenecekler dikkat: Artık zorunlu olacak: SMA testi

Yeni evlenecekler dikkat: Artık zorunlu olacak: SMA testi

Sigaraya zam geldi!

Sigaraya zam geldi!

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası