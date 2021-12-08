Çinli kadının boğazını keserek öldüren ardından evi ateşe veren Mert Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Fatih’te Çinli kadının boğazını keserek öldüren, ardından evi ateşe veren 23 yaşındaki Mert Pehlivan hakkında Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Mert Pehlivan’ın “kasten öldürme” suçundan müebbet, “nitelikli hırsızlık” ve “mala zarar verme” suçlarından ayrıca 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Pehlivan’ın Chen'in evine giriş ve çıkışının güvenlik kamera kayıtlarında da tespit edildiği, evindeki kıyafet ve eşyalarındaki kan lekelerinin de Chen'in DNA’sının çıktığı vurgulandı.

İstanbul Fatih'te 8 Temmuz 2019'da bir evde çıkan yangında Haiyun Chen (44) adlı Çinli kadının cesedine ulaşılmış, Chen'in yangından dolayı değil de boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Cinayet zanlısı Mert Pehlivan'ın (23) İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.MÜEBBET VE 16 YILA KADAR HAPİS İSTEMİSavcı, tutuklu sanık Mert Pehlivan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrıca 5 yıl 8 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcının mütalaasında, sanık Mert Pehlivan'ın olay günü akşam saatlerinde para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için Haiyun Chen'in evine gittiği, aralarında anlaşmazlık çıkınca boğazını kesip Chen'i öldürdüğü anlatıldı.ÜZERİNE SIÇRAYAN KANDA DNA'SI ÇIKTICinayetin ardından Pehlivan'ın Chen'e ait bilekliği alıp evi ateşe verdiği belirtildi. Pehlivan'ın Chen'in evine giriş ve çıkışının güvenlik kamera kayıtlarında da tespit edildiği, evindeki kıyafet ve eşyalarındaki kan lekelerinin de Chen'in DNA'sının çıktığı vurgulandı.Sanık avukatı, savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapmak için mahkeme heyetinden süre istedi. Avukat, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini de talep etti. Sabah'ın haberine göre mahkeme heyeti, tahliye talebini reddederek, duruşmayı iki hafta sonraya erteledi.