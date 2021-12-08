CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı fotoğraf tepki topladı: HDP'li Gergerlioğlu'na 'dost' dedi

Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla beraber olduğu bir fotoğraf paylaştı. CHP’li bir diğer vekil Cihangir İslam’ın da eşlik ettiği görüşme, Tanrıkulu ve Gergerlioğlu tarafından “Bir aradayız” notuyla paylaşıldı.

ürkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe maratonu devam ediyor. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ahlaksız el hareketi gündeme oturmuş, tepkiler çığ gibi büyümüştü. Skandallara doymayan CHP grubundan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu."Umudunuz eksik olmasın"CHP’li vekil terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile aynı yolda yürüdüklerini kanıtlar nitelikte bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla fotoğraf Paylaşa Tanrıkulu, “TBMM’de Bütçe Görüşmeleri devam ediyor… Değerli dostlar umudunuz eksik olmasın, bir aradayız” notunu düştü.CHP’li Engin Özkoç dostlarını açıklamıştıCHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, daha önce katıldıüığ bir televizyon programında CHP ile HDP arasındaki dostluğu açıklamış, Kılıçdaroğlu'nun dostlar olarak tanımladığı partiler arasında HDP'yi de saymıştı.