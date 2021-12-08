CHP'li İmamoğlu'nun İBB'sinde bu da oldu: İETT otobüsü garajda kaza yaptı
Sık sık kaza ve arızalarla gündeme gelen İETT'de 'sonunda bu da oldu' denilecek bir olay yaşandu. İkitelli'deki İETT garajında İETT otobüsü hafif ticari araç ile çarpıştı.
Küçükçekmece'de bulunan İkitelli İETT Garajı içinde, İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 34 DFL 065 plakalı hafif ticari araç ile İETT otobüsü garaj içinde kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Sedat Saraç ile Gökmen Demircioğlu hafif yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.