  • USD: 13,62 - 13,65
  • EURO: 15,38 - 15,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li İmamoğlu'nun İBB'sinde bu da oldu: İETT otobüsü garajda kaza yaptı

Sık sık kaza ve arızalarla gündeme gelen İETT'de 'sonunda bu da oldu' denilecek bir olay yaşandu. İkitelli'deki İETT garajında İETT otobüsü hafif ticari araç ile çarpıştı.

CHP'li İmamoğlu'nun İBB'sinde bu da oldu: İETT otobüsü garajda kaza yaptı
Ekleme: 8.12.2021 - 15:15 Güncelleme: 8.12.2021 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İmamoğlu'nun İBB'sinde bu da oldu: İETT otobüsü garajda kaza yaptı
Küçükçekmece'de bulunan İkitelli İETT Garajı içinde, İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 34 DFL 065 plakalı hafif ticari araç ile İETT otobüsü garaj içinde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Sedat Saraç ile Gökmen Demircioğlu hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.


CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı fotoğraf tepki topladı: HDP'li Gergerlioğlu'na 'dost' dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Millet İttifakı'nın adayını 'Coni'ler belirleyecek! Akşener ABD ile ve İmamoğlu İngilizlerle masada!
CHP'li İmamoğlu'nun İBB'sinde bu da oldu: İETT otobüsü garajda kaza yaptı
Nurettin Canikli'den İBB'ye ihale eleştirisi: Bin 624 ihalenin 804 tanesini belediyenin şirketleri almış
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması
Çankaya Belediyesi usulsüzlüğe göz mü yumdu? Konut parselinde ruhsatsız iş yerleri.
Darbe bildirisini imzalayan amirallerin ilginç diyaloğu! 'Borsa kapanmadan beni de dahil et'
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine tepki: Bu tam bir ibret vesikası!
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı! Stokçuluğa karşı yasal düzenleme geliyor
AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı! TBMM'de yumruklu kavga
Almanya'da Olaf Scholz ilk turda başbakan seçildi! Koltuğu Merkel'den devralacak
Yunus Göç hakkında flaş gelişme! Cihan bebek feci şekilde dövülmüştü!
CHP'li İBB'de İSPARK 2020'de 41 milyon TL zarar etti! Aile üyelerine özel sağlık sigortası
‘Bir yüzük bir küpe için eşimin boğazını kesenler tahliye oldu’ diyen adam: Böyle bir şey yaşanmadı özür dilerim
ABD askerleri ve PKK'nın ortak tatbikatı!
BES'te emeklilik sandığı düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki skandal hareketine Hulki Cevizoğlu'ndan iğneli yanıt: TÜİK kapısına dayanmış bu el hareketi ne ki
Mardin Valiliğinden 'Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği' iddialarına ilişkin açıklama
İBB'den İstanbul manzaraları! Vatandaş isyan etti
Yeni evlenecekler dikkat: Artık zorunlu olacak: SMA testi

Yeni evlenecekler dikkat: Artık zorunlu olacak: SMA testi

Sigaraya zam geldi!

Sigaraya zam geldi!

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası