CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki skandal hareketine Hulki Cevizoğlu'ndan iğneli yanıt: TÜİK kapısına dayanmış bu el hareketi ne ki
TBMM Genel Kurulu'nda başlayan bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı skandal hareket gündemdeki yerini koruyor. Seviyesiz harekete tepkiler çığ gibi büyürken Kılıçdaroğlu’nun skandal hareketine Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cevizoğlu, skandal hareket hakkındaki soruya "Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyordunuz ki" der gibi bir cevap verdi. Cevizoğlu gülerek, "Günlük yaşamda yapıyoruz. Boş bulunarak yaptı, konuşurken coşkuya geldi yaptı. Sempatik de olmuş Kemal Bey'e" ifadelerini kullandı. Cevizoğlu, "Yani şimdi Kemal Bey'in bugüne kadar yaptıklarının arasında bence en masumlarından biri. TÜİK'in kapısına dayanarak, böyle biraz mafyatik havalarda devlet dairesini basmasının yanında bu el hareketi ne ki?!" dedi.
CNN Türk ekranlarında Başak Şengül'ün moderatörlüğünde yayınlanan Akıl Çemberi
programında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketi
yorumlandı. Konuyla ilgili konuşan Hulki Cevizoğlu gülerek, Kılıçdaroğlu'nun el hareketini
'Hak edilmemiş bir talihsizlik.' olarak nitelendirdi.
'BU HAREKETİ BİZİ İZLEYEN TÜM VATANDAŞLAR EN AZ BİR KERE YAPMIŞTIR'
Cevizoğlu, 'Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyordunuz ki' der gibi açıklamasını şöyle sürdürdü:
'Açık konuşalım, bu hareketi şu anda bizi dinleyen bütün vatandaşlarımız en az bir kere
yapmıştır. Günlük yaşamda yapıyoruz bu hareketi. Kemal Bey de öyle yapmış. Boş bulunarak
yaptı, konuşurken coşkuya geldi yaptı. Sempatik de olmuş Kemal Bey'e.
HAK EDİLMEMİŞ BİR TALİHSİZLİK
Bir talihsizlik gibi oldu siyaseten. Ama şu kavramla cevap verebiliriz, hak edilmemiş bir
talihsizlik olarak nitelendirebiliriz bunu. Yani şimdi Kemal Bey şimdi bu hareketi yaptı diye
aman ceza verelim böyle bir şey olmasın.
'BUGÜNE KADAR YAPTIKLARININ ARASINDA EN MASUMU'
Yani şimdi Kemal Bey'in bugüne kadar yaptıklarının arasında bence en masumlarından biri.
TÜİK'in kapısına dayanarak, böyle biraz mafyatik havalarda devlet dairesini basmasının
yanında bu el hareketi ne ki?!'
'ÖZEL' SIVACI İŞ BAŞINDA!
CHP Grup Başkanvekli Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seviyesizliği karşısında şaka gibi
bir açıklamada bulundu.
Özel, 'Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki
vücut dilidir' dedi.
AK PARTİLİ VEKİLLERDEN ÇOK SERT TEPKİ
AK Partili vekiller, skandala çok sert tepki gösterdi ve Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi karşısında
özür dilemesi gerektiğini bildirdi.
'İÇ TÜZÜK 160'A GÖRE CEZA ALMALI'
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 'Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İç
tüzük 160'a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor.' diyerek
Kılıçdaroğlu'nun ceza almasını istedi.
'BİR TEK KÜFÜRLÜ EL HAREKETİ YAPMADIĞIN KALMIŞTI'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
seviyesiz hareketine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Bakan Varank, paylaşımında, 'Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el
hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!' ifadelerini kullandı.
KALİTESİZ KK
Varank bir başka paylaşımında 'Siyaset kalite işidir...' ifadelerini kullanıp, bazı devlet
büyüklerinin hareketlerinin yer aldığı bir görsel paylaştı. Paylaşım Kemal Kılıçdaroğlu'nun
kalitesiz siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.
'ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OL'
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Eline, beline, diline sahip ol.' ifadeleriyle
Kılıçdaroğlu'nun skandal küfrü karşısında tepkisini dile getirdi.