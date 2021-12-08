CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki skandal hareketine Hulki Cevizoğlu'ndan iğneli yanıt: TÜİK kapısına dayanmış bu el hareketi ne ki

TBMM Genel Kurulu'nda başlayan bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı skandal hareket gündemdeki yerini koruyor. Seviyesiz harekete tepkiler çığ gibi büyürken Kılıçdaroğlu’nun skandal hareketine Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cevizoğlu, skandal hareket hakkındaki soruya "Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyordunuz ki" der gibi bir cevap verdi. Cevizoğlu gülerek, "Günlük yaşamda yapıyoruz. Boş bulunarak yaptı, konuşurken coşkuya geldi yaptı. Sempatik de olmuş Kemal Bey'e" ifadelerini kullandı. Cevizoğlu, "Yani şimdi Kemal Bey'in bugüne kadar yaptıklarının arasında bence en masumlarından biri. TÜİK'in kapısına dayanarak, böyle biraz mafyatik havalarda devlet dairesini basmasının yanında bu el hareketi ne ki?!" dedi.

CNN Türk ekranlarında Başak Şengül'ün moderatörlüğünde yayınlanan Akıl Çemberiprogramında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketiyorumlandı. Konuyla ilgili konuşan Hulki Cevizoğlu gülerek, Kılıçdaroğlu'nun el hareketini'Hak edilmemiş bir talihsizlik.' olarak nitelendirdi.'BU HAREKETİ BİZİ İZLEYEN TÜM VATANDAŞLAR EN AZ BİR KERE YAPMIŞTIR'Cevizoğlu, 'Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyordunuz ki' der gibi açıklamasını şöyle sürdürdü:'Açık konuşalım, bu hareketi şu anda bizi dinleyen bütün vatandaşlarımız en az bir kereyapmıştır. Günlük yaşamda yapıyoruz bu hareketi. Kemal Bey de öyle yapmış. Boş bulunarakyaptı, konuşurken coşkuya geldi yaptı. Sempatik de olmuş Kemal Bey'e.HAK EDİLMEMİŞ BİR TALİHSİZLİKBir talihsizlik gibi oldu siyaseten. Ama şu kavramla cevap verebiliriz, hak edilmemiş birtalihsizlik olarak nitelendirebiliriz bunu. Yani şimdi Kemal Bey şimdi bu hareketi yaptı diyeaman ceza verelim böyle bir şey olmasın.'BUGÜNE KADAR YAPTIKLARININ ARASINDA EN MASUMU'Yani şimdi Kemal Bey'in bugüne kadar yaptıklarının arasında bence en masumlarından biri.TÜİK'in kapısına dayanarak, böyle biraz mafyatik havalarda devlet dairesini basmasınınyanında bu el hareketi ne ki?!''ÖZEL' SIVACI İŞ BAŞINDA!CHP Grup Başkanvekli Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seviyesizliği karşısında şaka gibibir açıklamada bulundu.Özel, 'Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındakivücut dilidir' dedi.AK PARTİLİ VEKİLLERDEN ÇOK SERT TEPKİAK Partili vekiller, skandala çok sert tepki gösterdi ve Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi karşısındaözür dilemesi gerektiğini bildirdi.'İÇ TÜZÜK 160'A GÖRE CEZA ALMALI'AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 'Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İçtüzük 160'a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor.' diyerekKılıçdaroğlu'nun ceza almasını istedi.'BİR TEK KÜFÜRLÜ EL HAREKETİ YAPMADIĞIN KALMIŞTI'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nunseviyesiz hareketine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.Bakan Varank, paylaşımında, 'Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü elhareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!' ifadelerini kullandı.KALİTESİZ KKVarank bir başka paylaşımında 'Siyaset kalite işidir...' ifadelerini kullanıp, bazı devletbüyüklerinin hareketlerinin yer aldığı bir görsel paylaştı. Paylaşım Kemal Kılıçdaroğlu'nunkalitesiz siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.'ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OL'AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Eline, beline, diline sahip ol.' ifadeleriyleKılıçdaroğlu'nun skandal küfrü karşısında tepkisini dile getirdi.