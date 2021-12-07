Beyaz Tv Genel Koordinatörü Osman Gökçek Sürmanşet’te canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor..Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun imamoğlu ve yavaş'ın halktan daha fazla alkış alacağından korktuğu için mitinge götürmediğini belirtti.DAHA FAZLA ALKIŞ ALMASINDAN KORKTU!Osman Gökçek:''Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şehirlerde verdikleri vaatleri yerine getirmedikleri için vatandaş memnun değil,Sayın Kılıçdaroğlu'da mahcup olmamak adına mitinge götürmedi. Bunun dışında sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın daha fazla alkış almasından korktu!'' önemli açıklamalarına devam eden Gökçek, miting alanlarına HDP'nin katılımı zorunlu kıldığını belirtti.''DOPİNGLİ MİTİNG''Osman Gökçek:''Halktan konuşmacı yaptık dedikleri kişilerden biri Fetö zanlısı diğeri pkk sempatizanı!Hdp, Chp'nin mitingine katılımı zorunlu kıldı! Sayın Kılıçdaroğlu ile Hdp'nin hedefi de aynı artık sadece ortak değiller.''Osman Gökçek:''Siz 20 bin kişinin katıldığı programa 100 bin kişi katıldı demeye kalkarsanız vatandaşı aldatmış olursunuz! 29 İlden buraya otobüsle takviye yapıldı, Hdp destek verdi toplayabildikleri bu kadar. Şu gördüğünüz miting 29 ilden takviyeli dopingli bir mitingdir.''Ayrıntılar geliyor...