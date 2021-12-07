Beyaz Tv Genel Koordinatörü Osman Gökçek Sürmanşet'te canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun imamoğlu ve yavaş'ın halktan daha fazla alkış alacağından korktuğu için mitinge götürmediğini belirtti.DAHA FAZLA ALKIŞ ALMASINDAN KORKTU!Osman Gökçek:''Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şehirlerde verdikleri vaatleri yerine getirmedikleri için vatandaş memnun değil,Sayın Kılıçdaroğlu'da mahcup olmamak adına mitinge götürmedi. Bunun dışında sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın daha fazla alkış almasından korktu!'' önemli açıklamalarına devam eden Gökçek, miting alanlarına HDP'nin katılımı zorunlu kıldığını belirtti.''DOPİNGLİ MİTİNG''Osman Gökçek:''Halktan konuşmacı yaptık dedikleri kişilerden biri Fetö zanlısı diğeri pkk sempatizanı!Hdp, Chp'nin mitingine katılımı zorunlu kıldı! Sayın Kılıçdaroğlu ile Hdp'nin hedefi de aynı artık sadece ortak değiller.''Osman Gökçek:''Siz 20 bin kişinin katıldığı programa 100 bin kişi katıldı demeye kalkarsanız vatandaşı aldatmış olursunuz! 29 İlden buraya otobüsle takviye yapıldı, Hdp destek verdi toplayabildikleri bu kadar. Şu gördüğünüz miting 29 ilden takviyeli dopingli bir mitingdir.'''ALLAH'TAN KORKUN'Osman Gökçek, CHP'li İmamoğlu'nun seçimden önce verdiği hiçbir vaadini tutmadığı değinerek şu ifadelere yer verdi; ''Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce verdiği 32 tane vaat var hangisini tuttu? (Metro, 100 bin kapasiteli otopark, trafik, metrobüs)'Her şey çok güzel olacak, İstanbul için bir dakika daha kaybedemem' dedi, 32 vaatten sadece 1 tane yer açmış Allahtan korkun!''NEREYE GİTTİ BUNLARIN PARASI?'Osman Gökçek:''İBB'nin araç kiralama ihalesinde 2016 yılı diye kiraladıkları arabalar hepsi 2015 model! Bugün kiraladığınız arabayla 2015 te kiraladığınız arabanın fiyatı aynı olmaz! Nereye gitti bunların parası, İstanbullunun parası kimlere gidiyor?''Bütçe görüşmelerinde AK Parti'li vekillere yönelik hadsiz el hareketinde bulunan Kılıçdaroğlu'na dair de konuşan Osman Gökçek, şu ifadelere yer verdi:''Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu hareket ahlak dışıdır! Bu bir küfrün el hareketine dönmüş halidir! Öncelikli olarak Türkiye de ki bütün kadınlardan özür dilemesi gerekiyor.'''REZİL OLDUK'Osman Gökçek:''Engin bey mahvolduk, rezil olduk nasıl savunacağım der gibi bakıyorO zaman artık toplum, Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde bu hareketi yapmakta serbest mi,böyle saçma bir şey olur mu? Bari deyin ki ben gaza geldim bana yakışmayan bir hareket yaptım özür dilerim''