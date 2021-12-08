  • USD: 13,67 - 13,69
  • EURO: 15,41 - 15,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

BES'te emeklilik sandığı düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili Resmi Gazete'de yeni bir düzenleme yayınlandı. Yayınlanan düzenlemeye göre emeklilik sandıklarından BES'e kısmen ya da tamamen aktarım yapılabilecek.

BES'te emeklilik sandığı düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekleme: 8.12.2021 - 11:22 Güncelleme: 8.12.2021 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
BES'te emeklilik sandığı düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilik sandıklarındaki emeklilik taahhüt planları kapsamındaki birikim ve taahhütlere ilişkin tutarlar, kısmen veya tamamen, 4632 sayılı bireysel emeklilik ve tasarruf yatırım kanununa göre yapılan emeklilik sözleşmesine aktarılabilecek.

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaretşirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelik yayımlandı.

Yenilenen ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım hakkında yönetmeliğe göre, işveren katkıları dahil fiili aktarım tarihine kadar gerçekleşen yurt içi ya da yurt dışındaki tüm birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar aktarıma konu edilebilecek.

Aktif ve pasif üyelerin birikimleri emeklilik hizmet sunucusunun yetkili organlarınca alınan karara göre bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecek. Aktarımın yapılması ve aktarım tutarı üye tercihlerine bırakıldığına ilişkin karar alınması halinde aktarıma yönelik üye muvafakatnamelerinin alınması esas olacak.

Aktarımın grup halinde ve her bir üyeyi bağlayıcı usulüne uygun alınan kararların olması halinde ise ayrıca aktif üyelerin muvafakatleri aranmayacak. Bu durumda, pasif üyelerin birikimleri de kendilerinin talep veya muvafakatleri alınmak suretiyle bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecek.

Birden fazla emeklilik taahhüt planı kapsamındaki aynı kişiye ait birikimler, aynı emeklilik sözleşmesine, bir emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler, birden fazla emeklilik şirketine aktarılabilecek. Aktarım tutarı, emeklilik şirketine nakden ödenecek. Bu tutar üzerinden aktarıma ilişkin olarak herhangi bir kesinti yapılmayacak ve giriş aidatı alınmayacak.



KAZANILMIŞ SÜRE HASABI YAPILACAK

Emeklilik taahhüt planı kapsamında yapılacak aktarım tutarına göre bireysel emeklilik sisteminde kazanılmış süre hesabı yapılacak. Kazanılmış süre, aktarım tutarının, aktarım tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin aylık tutarının %10'una bölünmesi suretiyle bulunan ay sayısı olacak.

Emeklilik sandıklarının yetkili organlarınca bireysel aktarıma yönelik karar alınması halinde üye veya çalışan, emeklilik taahhüt planındaki birikimini aktarımla kurulacak yeni bir bireysel emeklilik sözleşmesine veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarabilecek. Tüm üyeler veya çalışanların ya da bunların bir kısmının birikimleri, işveren grup emeklilik sözleşmeleri dahil herhangi bir yeni kurulacak emeklilik sözleşmesine grup halinde aktarılabilecek.



Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine tepki: Bu tam bir ibret vesikası!
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı! Stokçuluğa karşı yasal düzenleme geliyor
AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı! TBMM'de yumruklu kavga
Almanya'da Olaf Scholz ilk turda başbakan seçildi! Koltuğu Merkel'den devralacak
Yunus Göç hakkında flaş gelişme! Cihan bebek feci şekilde dövülmüştü!
CHP'li İBB'de İSPARK 2020'de 41 milyon TL zarar etti! Aile üyelerine özel sağlık sigortası
‘Bir yüzük bir küpe için eşimin boğazını kesenler tahliye oldu’ diyen adam: Böyle bir şey yaşanmadı özür dilerim
ABD askerleri ve PKK'nın ortak tatbikatı!
BES'te emeklilik sandığı düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki skandal hareketine Hulki Cevizoğlu'ndan iğneli yanıt: TÜİK kapısına dayanmış bu el hareketi ne ki
Mardin Valiliğinden 'Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği' iddialarına ilişkin açıklama
İBB'den İstanbul manzaraları! Vatandaş isyan etti
Ticari krediler 112 milyar TL arttı! Faizde düşüş reel sektörü harekete geçirdi
Borsa İstanbul'da tarihi rekor!
Katar ve Türkiye merkez bankaları swap anlaşmasının süresini uzattı
Azerbaycan, Hürkuş ve Hürjet'le yakından ilgileniyor
Karadeniz gazından müjdeli haber: İlki 2022 yılında yapılacak
Aydın'da polisin şiddet görüntülerine soruşturma başladı
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi

Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi

Sigaraya zam geldi!

Sigaraya zam geldi!

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası