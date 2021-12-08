Azerbaycan, Hürkuş ve Hürjet'le yakından ilgileniyor

Türkiye'de TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçağı Hürkuş, Azerbaycan'da Üst Düzey Gözlemci Günü'nde gösteri uçuşu gerçekleştirmişti.Ankara ile Bakü arasında son dönemde özellikle askeri alanda güçlenen ilişkilerin ardından Azerbaycan, Türkiye'de üretilen uçaklardan satın almayı değerlendiriyor."HÜRKUŞ'UN İKİNCİ MÜŞTERİSİ AZERBAYCAN OLACAK"Konuyu aktaran Defense News, "Türkiye'nin Kafkas müttefiki Azerbaycan, Hürkuş'un ikinci müşterisi olacak." diye yazdı. Bu yılın başlarında Nijer'in, uçağın ilk yabancı müşterisi olduğu bilgisi paylaşıldı.Haberde, Azerbaycan'da Hürkuş'a yoğun ilgi olduğu ve yakında söz konusu ülkeye ihracat konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağı kaydedildi.BAKÜ, HÜRJET'LE DE İLGİLENİYORHürkuş'un yanı sıra hafif taarruz uçağı Hürjet'e de Azerbaycan'da ilgi olduğuna dikkat çekildi. Bir tedarik kaynağına dayandırılan haberde, Bakü yönetiminin Hürjet'i satın almakla ilgilendiğini söylediği belirtildi.Silahlı eğitim uçağı Hürjet'in Hürkuş'un jet motorlu versiyonu olduğu, uçağa ilişkin programın 2018'de başlatıldığı ifade edildi.HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİMaksimum hız: 1.4 MachMaksimum yükseklik: 13 bin 716 metreFaydalı yük kapasitesi: 3 bin kilogramKanat açıklığı: 9.5 metreMenzil: 2592 kilometreTam otorite, sayısal kontrollü uçuş sistemiGömülü taktik eğitimi ve canlı sanal yapıcı eğitim sistemleriHÜRKUŞ'UN ÖZELLİKLERİMaksimum seyir hızı: 574 kilometreAzami servis irtifası: 10 bin 577 metreMaksimum havada kalma süresi: 4 saat 15 dakikaMaksimum menzil: 1478 kilometre