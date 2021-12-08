  • USD: 13,67 - 13,69
  • EURO: 15,41 - 15,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Beş yıl önce CEO Cook'un ziyareti sırasında gizli anlaşma için imzalar atıldı. Apple'ın anlaşma kapsamında Pekin yönetimine verdiği sözler belli oldu.

Ekleme: 8.12.2021 - 10:42 Güncelleme: 8.12.2021 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası
ABD'li teknoloji devi Apple'ın, Çin ile gizli saklı anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Apple CEO'su Tim Cook, Çinli yetkililerle yaklaşık 275 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir anlaşma imzaladı.

2016'DAKİ ZİYARETİN BİLİNMEYEN AYRINTISI
Beş yıllık anlaşmanın, Cook'un 2016'da Çin'i ziyaret etmesi sırasında gerçekleştirildiği, Asya ülkesindeki Apple cihazlarını ve hizmetlerini engelleyebilecek tehditleri bertaraf etmek için yapıldığı belirtildi.

Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde Çin ile ticaret savaşları başlamış, Huawei bu savaştan zarar gören markaların başında gelirken, Apple da Çin'de benzer tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı.

TAVİZLER VERİP, MUAFİYETLER KAZANMAK İSTEDİ
Cook'un, Apple'ın Çin'de yerel ekonomiye yeterince katkıda bulunmadığına inanan Çinli yetkililer için lobi yaptığı ve anlaşmayı bir devlet kurumuyla imzaladığı kaydedildi.

Böylece Pekin yönetimine tavizler verilerek, önemli yasal muafiyetlerin kazanılması hedeflendi.

ÇİN, APPLE'IN EN BÜYÜK PAZARLARINDAN BİRİ
Apple'ın Çin'deki yatırımının bir kısmının yeni mağazalar, araştırma ve geliştirme merkezleri ile yenilenebilir enerji projelerini inşa etmeye gideceği bilgisi paylaşıldı.

Çin, dördüncü mali çeyreğinde ülkede yıllık yüzde 83'lük satış büyümesiyle Apple'ın en büyük pazarlarından biri konumunda.

APPLE'IN VERDİĞİ SÖZLER ORTAYA ÇIKTI
Anlaşma kapsamında Apple, cihazlarında Çinli tedarikçilerden daha fazla bileşen kullanmaya, Çinli yazılım şirketleriyle anlaşmalar imzalamaya, Çin üniversiteleriyle teknoloji konusunda iş birliği yapmaya ve doğrudan Çinli teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya söz verdi.


Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine tepki: Bu tam bir ibret vesikası!
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı! Stokçuluğa karşı yasal düzenleme geliyor
AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı! TBMM'de yumruklu kavga
Almanya'da Olaf Scholz ilk turda başbakan seçildi! Koltuğu Merkel'den devralacak
Yunus Göç hakkında flaş gelişme! Cihan bebek feci şekilde dövülmüştü!
CHP'li İBB'de İSPARK 2020'de 41 milyon TL zarar etti! Aile üyelerine özel sağlık sigortası
‘Bir yüzük bir küpe için eşimin boğazını kesenler tahliye oldu’ diyen adam: Böyle bir şey yaşanmadı özür dilerim
ABD askerleri ve PKK'nın ortak tatbikatı!
BES'te emeklilik sandığı düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki skandal hareketine Hulki Cevizoğlu'ndan iğneli yanıt: TÜİK kapısına dayanmış bu el hareketi ne ki
Mardin Valiliğinden 'Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği' iddialarına ilişkin açıklama
İBB'den İstanbul manzaraları! Vatandaş isyan etti
Ticari krediler 112 milyar TL arttı! Faizde düşüş reel sektörü harekete geçirdi
Borsa İstanbul'da tarihi rekor!
Katar ve Türkiye merkez bankaları swap anlaşmasının süresini uzattı
Azerbaycan, Hürkuş ve Hürjet'le yakından ilgileniyor
Karadeniz gazından müjdeli haber: İlki 2022 yılında yapılacak
Aydın'da polisin şiddet görüntülerine soruşturma başladı
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi

Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi

Sigaraya zam geldi!

Sigaraya zam geldi!

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası