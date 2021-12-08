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AFAD Antalya'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!

Etkili olan kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

AFAD Antalya'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!
Ekleme: 8.12.2021 - 09:06 Güncelleme: 8.12.2021 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
AFAD Antalya'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!
Antalya geçtiğimiz gün, felaketi yaşadı...

Dün geceden itibaren aralıksız etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle sokaklar ve caddeler sular altında kalırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ildeki maddi bilançoyu açıkladı.

METREKAREYE 182 KİLO YAĞIŞ

AFAD'ın açıklamasına göre, son 24 saat içerisinde fırtınanın hızı saatte 130 kilometreyle en fazla Kemer ilçesinde, yağış miktarı ise metrekareye 182 kilogramla en fazla Döşemealtı ilçesinde ölçüldü.



SU BASKINLARI, YANGINLAR, ÇATI UÇMALARI

Şu ana kadar 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, 1 yüksek gerilim hat kopması, 1 elektrik direği devrilmesi, 7 çatı uçması olayı meydana geldi. 6 araç mahsur kaldı, 2 trafo ve 1 tekne de zarar gördü.



ZEHİRLENMELERE KARŞI UYARI

Açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu.










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