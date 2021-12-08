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ABD’li sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın ‘Günah Evi’ ortaya çıktı! Fotoğraflar mahkemeye sunuldu

Dünyaca ünlü iş insanları ve siyasi isimlerin de dahil olduğu, küçük kızların istismar edildiği bir fuhuş ağı kuran ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, ölümünden sonra da konuşulmaya devam ediyor. Epstein'ın sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yargılandığı dava devam ederken, Epstein'ın Palm Beach'te bulunan ve sapık aktivitelerinin çoğunu gerçekleştirdiği evinden yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Ekleme: 8.12.2021 - 13:27 Güncelleme: 8.12.2021 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
ABD’li sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın ‘Günah Evi’ ortaya çıktı! Fotoğraflar mahkemeye sunulduSon yılların en büyük taciz ve istismar skandallarından biri olan olan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın ölümünün ardından, kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yargılandığı dava devam ediyor.

Jeffrey Epstein'la beraber fuhuş ağının iki 'yöneticisi'nden biri olan Maxwell'in davasında ilk tanık, geçtiğimiz günlerde konuşmuş ve 14 yaşında başlayan sistematik istismarın detayları mide bulandırmıştı.

İlk kez 14 yaşındayken çiftin istismarına uğradığını söyleyen ve Jane takma ismini kullanan mağdur kadın, Jeffrey Epstein'ın kendisine 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunmaya başladığını söylemişti.

İlk günden itibaren, her cinsel istismara uğradığında odada Maxwell'in de olduğunu söyleyen Jane'in ifadeleri kan dondurmuştu.

Tanıştırıldığı Epstein'la ilk olarak 1994 yılında kendisine yardım etmek için görüştüğünü belireten Jane, bu görüşmenin Epstein'ın evinde bulunan ofisinde gerçekleştiğini söyledi.

Epstein'a opera sanatçısı olmak istediğini söyleyen Jane'e, "Ben herkesi tanıyorum. Seni gerekli insanlarla tanıştırabilirim. Hayallerinin gerçek olmasını sağlayabilirim ancak bunun için hazırlıklı olmalısın" dediği öğrenildi.

Bu sözlerin ardından Epstein'ın görüşmeyi birdenbire sonlandırarak kendisine "Beni takip et" dediğini söyleyen Jane, havuz evine götürüldüğünü söyledi.

Epstein'ın burada kendisine tacizde bulunduğunu söyleyen Jane, korkudan ne yapacağını bilemediğini anlattı.

Uğradığı tacizin ardından bunu kimseye anlatamadığı için Epstein'ın evine gitmeye devam ettiğini aktaran Jane, o eve ikinci kez gittiği günden itibaren Epstein'ın yanı sıra Maxwell'in de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu aktardı.

Hapishanenedeki intiharından önce, sayısız mağdurun Epstein'ın Florida Palm Beach'teki evinde bulunan müstehcen içerikli fotoğraflar ve masaj yataklarını ayrıntılı biçimde betimlemesinin ardından benzer ifadeler Maxwell'in davasındaki tanıklardan da gelmişti.

Suç ortağı Maxwell'in davasında, Epstein'ın 'Günah Evi' olarak bilinen evin yeni fotoğrafları paylaşıldı.

Palm Beach'teki eve 2005 yılında yapılan FBI baskınından çekilmiş fotoğrafların kanıt olarak sunulduğu davada, Epstein'ın evindeki iğrenç detaylar da yer aldı.

Mermerle döşeli duvarlarda, tanıkların daha önce verdiği ifadelerle de tutarlı olarak müstehcen çizim ve fotoğrafların bulunduğu görülen fotoğraflarda, Maxwell'in evin her yerinde olan portreleri de göze çarptı.
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