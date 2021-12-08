ABD askerleri ve PKK'nın ortak tatbikatı!

ABD'nin DEAŞ'a karşı koalisyon bahanesi ile Türkiye'nin güney sınırlarındaki PKK/YPG militanlarına desteği sürüyor.Her fırsatta Türkiye ile müttefik olduğunu söyleyen ABD, bölgedeki teröristlere silah, mühimmat, araç ve tıbbi yardım kadar askeri anlamda da teknik destek veriyor.Geçtiğimiz günlerde teröristlere helikopter eğitimi veren ABD'nin bölgede bulunan güçleri bu kez teröristlerle ortak tatbikat düzenledi.Suriye'nin Deyrizor kentinde düzenlenen tatbikata, Javelin tanksavar füzeleri ve Bradley zırhlı araçları kullanıldı.Tatbikat anlarına ilişkin görüntüler ise sosyal medyadan yayınlandı.