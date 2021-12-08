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9 Aralık Benzine Zam Mı Geldi? 9 Aralık Benzin, Motorin ve Dizel Fiyatları

Benzine zam geleceğinin belirtilmesinin ardından çoğu vatandaş konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, 9 Aralık benzine zam mı geldi? Benzin zammı ne zaman? 9 Aralık benzin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Ekleme: 8.12.2021 - 12:51 Güncelleme: 8.12.2021 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
9 Aralık Benzine Zam Mı Geldi? 9 Aralık Benzin, Motorin ve Dizel Fiyatları
Son zamanlarda akaryakıtlara yapılan zamlar sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşuluyor. En son 1 Aralık’ta yapılan zammın ardından yeniden akaryakıta zam yapılacağı iddiaları ortaya atıldı. Bu sebeple birçok vatandaş ve araç sahibi kişiler konu hakkında araştırmalar başladı. En çok aratılan sorular arasında 9 Aralık benzine zam mı geldi ve 9 Aralık benzin fiyatları yer alıyor. Çoğu kişi önceki yapılan zamlar öncesi akaryakıt istasyonlarına giderek son gece benzin alma ihtiyacı duymuştu. Bu sebeple birçok araba kuyruğu oluştuğu da görüntülenenler arasında bulunuyordu. 9 Aralık benzine zam mı geldi ve benzin zammı ne zaman soruları için haberimizin devamını takip edebilirisniz.


9 Aralık Benzine Zam Mı Geldi?


Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle benzin ve diğer akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler sık sık gündeme geliyor. Yukarı yönde ilerleyen dolar kurunun ardından benzine zam geleceği de ortaya atılan iddialar arasında yer alıyordu. Benzin, motorin ve LPG fiyatları bu sebeple çoğu vatandaş tarafından merak ediliyor. Gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına 77 kuruş zam yapılacağının belirtilmesiyle çoğu kişi 9 Aralık benzine zam mı geldi ve 9 Aralık benzin fiyatları ne kadar sorularına cevap aramaya başladı.


9 Aralık Benzine Zam Mı Geldi?

9 Aralık 2022 Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları


Çoğu vatandaş sosyal medyada atılan benzine zam geleceği iddialarının ardından fiyatlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu sebeple en çok araştırılanlar arasında 9 Aralık benzin fiyatları yer alıyor. İddia atılan 77 kuruşluk zammın ardından benzin, motorin ve LPG için fiyat artışı şu şekilde olacak;

-Ankara için motorinin litre fiyatı10,05’den 10,36 ya çıkmış olacak. İstanbul’da ise motorinin fiyatı 9,99’dan 10,30 TL ye yükselecek. İzmir’de 10,07 TL olan motorinin 31 kuruşluk zamdan sonra 10,38 olacağı belirtildi.

-Benzinin litre fiyatı da oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. Ankara için benzinin litre fiyatı 9,60 TL’den 10,33 TL’ye yükselmiş olacak. İstanbul’da 9,55 olan benzinin litre fiyatı bahsedilen zammın uygulanmasıyla 10,32 TL olarak belirlenecek. İzmir’de ise 9,62’den 10,39 TL olması beklenenler arasında yer alıyor.


9 Aralık Benzine Zam Mı Geldi?

Benzin Zammı Ne Zaman?


Çoğu vatandaşın en merak edilen soru da benzin zammı ne zaman sorusudur. Dolar kurunun dalgalanması ve ardından yukarı yönde ilerlemesiyle çoğu araç sahibi konu hakkında araştırmalara başladı. Sosyal medya üzerinden akaryakıta 77 kuruşluk zam yapılacağı ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaların ardından konuyla alakalı olarak birçok araştırma yapıldı. Daha önceleri yapılan zamların bir gece öncesinde akaryakıt istasyonlarında araba kuyrukları oluşmuştu. Bu sebeple çoğu kişi zamların ne zaman geleceğini önceden öğrenerek gerekli tedbirleri almak istiyor. Bu sebeple en çok aratılanlar arasında benzin zammı ne zaman sorusu yer aldı. Benzin zammı için sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonucu 9 Aralık gecesinden sonra zamların yapılacağı belirtildi. Benzin fiyatlarının yapılacak zamların ardından artmasıyla çoğu vatandaş istasyonlara giderek benzin depolarını ucuz fiyattan doldurmak istiyor. Yapılacak zamlar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmese de çoğu kişi sosyal medya üzerinden konuyu sıkı bir şekilde takip ediyor.

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