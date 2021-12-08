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2021 yılında Türkiye'de en çok yapılan aramalar

Yıl içerisinde Türkiye'deki arama motoru Google'dan yapılan aramalar tıklanma sayısına göre listelendi. En çok EBA'ya giriş ve HES Kodu alma aramalarının yapıldığı görüldü.

Ekleme: 8.12.2021 - 16:13 Güncelleme: 8.12.2021 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
2021 yılında Türkiye'de en çok yapılan aramalarTürkiye'de en çok tercih edilen arama motoru Google'da 2021 yılında yapılan aramalar yıla damgasını vurdu.

Google, Türkiye üzerinden yapılan aramalarda en çok nelerin arandığını açıkladı.

İsimlerden dizi ve filmlere, tariflerden hastalık belirtilerine kadar birçok alanda yapılan aramalarda en çok aranan isimlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dikkat çekerken, koronavirüsün arama motorundaki etkisi de görüldü.

GENEL ARAMADA ÖNE ÇIKANLAR

Genel aramada ilk beşte sırasıyla, "EBA giriş, Squid Game, AÖL, Mesut Özil ve Elmalı Davası" yer aldı. Listenin devamı, "MHRS randevu, okulun ilk günü, Sadakatsiz, Sezai Karakoç, HES kodu alma" aramalarıyla sürdü.


EN ÇOK ARANAN İSİMLER
Mesut Özil

Ebrar Karakurt

Mahmut Özer

Burak Elmas

İrfan Can Kahveci

Miralem Pjanic

Gedson Fernandes

Nihal Yalçın

Batuhan Karacakaya

Zehra Güneş

EN ÇOK ARANAN DİZİ VE FİMLER
Squid Game

Sadakatsiz

Aşk Mantık İntikam

Masumiyet

Yargı

Üç kuruş

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Son Yaz

Maraşlı

KAYBETTİKLERİMİZ
Rasim Öztekin

Doğan Cüceloğlu

Sezai Karakoç

Başak Cengiz

Oğuz Yılmaz

Hüner Coşkuner

Kadir Topbaş

Ferhan Şensoy

Kartal Tibet

Karahan Çantay

KİM?
Survivor Kim Elendi

Masterchef Kim Kazandı

Şampiyon Kim

Camdaki Kız Hayri Kim

Galatasaray Başkanı Kim Oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim

Boji kim

Andımızı Kim Yazdı

Elektriği Kim Buldu

Emniyet Genel Müdürü Kim

2021 yılında Türkiye de en çok yapılan aramalar #3

YEMEK TARİFLERİ
Güllaç tarifi

Soğuk Baklava Tarifi

Taco tarifi

Tulumba tatlısı tarifi

Sufle tarifi tencerede

Galette tarifi

Gulaş tarifi

Çiğ köfte tarifi

Panna cotta tarifi

Cizleme tarifi

NE ZAMAN?
Okullar Ne Zaman Açılacak

Kabine Toplantısı Ne Zaman

Yasaklar Ne Zaman Bitiyor

Tam Kapanma Ne Zaman

Kafeler Ne Zaman Açılacak

Bilim Kurulu Toplantısı Ne Zaman

DGS Tercihleri Ne Zaman

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2021

Okullar Ne Zaman Kapanacak

Türkiye Maçı Ne Zaman

NASIL?
HES Kodu Nasıl Alınır

Aşı Randevusu Nasıl Alınır

Aşı Kartı Nasıl Alınır

Tam Kapanma Nasıl Olacak

Su Diyeti Nasıl Yapılır

Cuma Namazı Nasıl Kılınır

Peppa Pig Nasıl Öldü

İnsülin Nasıl Yazılır

Ritüel Nasıl Yapılır

Türkiye Gruptan Nasıl Çıkar

NASIL GEÇER?
Burun Akıntısı Nasıl Geçer

Grip Nasıl Geçer

Öksürük Nasıl Geçer

Arpacık Nasıl Geçer

Pişik Nasıl Geçer

Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçer

Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer

Nasır Nasıl Geçer

Sivrisinek Isırığı Kaşıntısı Nasıl Geçer

Kulak Tıkanması Nasıl Geçer
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