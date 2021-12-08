2021 yılında Türkiye'de en çok yapılan aramalar

Türkiye'de en çok tercih edilen arama motoru Google'da 2021 yılında yapılan aramalar yıla damgasını vurdu.Google, Türkiye üzerinden yapılan aramalarda en çok nelerin arandığını açıkladı.İsimlerden dizi ve filmlere, tariflerden hastalık belirtilerine kadar birçok alanda yapılan aramalarda en çok aranan isimlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dikkat çekerken, koronavirüsün arama motorundaki etkisi de görüldü.GENEL ARAMADA ÖNE ÇIKANLARGenel aramada ilk beşte sırasıyla, "EBA giriş, Squid Game, AÖL, Mesut Özil ve Elmalı Davası" yer aldı. Listenin devamı, "MHRS randevu, okulun ilk günü, Sadakatsiz, Sezai Karakoç, HES kodu alma" aramalarıyla sürdü.EN ÇOK ARANAN İSİMLERMesut ÖzilEbrar KarakurtMahmut ÖzerBurak Elmasİrfan Can KahveciMiralem PjanicGedson FernandesNihal YalçınBatuhan KaracakayaZehra GüneşEN ÇOK ARANAN DİZİ VE FİMLERSquid GameSadakatsizAşk Mantık İntikamMasumiyetYargıÜç kuruşMasumlar ApartmanıSen Çal KapımıSon YazMaraşlıKAYBETTİKLERİMİZRasim ÖztekinDoğan CüceloğluSezai KarakoçBaşak CengizOğuz YılmazHüner CoşkunerKadir TopbaşFerhan ŞensoyKartal TibetKarahan ÇantayKİM?Survivor Kim ElendiMasterchef Kim KazandıŞampiyon KimCamdaki Kız Hayri KimGalatasaray Başkanı Kim OlduYeni Milli Eğitim Bakanı kimBoji kimAndımızı Kim YazdıElektriği Kim BulduEmniyet Genel Müdürü Kim2021 yılında Türkiye de en çok yapılan aramalar #3YEMEK TARİFLERİGüllaç tarifiSoğuk Baklava TarifiTaco tarifiTulumba tatlısı tarifiSufle tarifi tenceredeGalette tarifiGulaş tarifiÇiğ köfte tarifiPanna cotta tarifiCizleme tarifiNE ZAMAN?Okullar Ne Zaman AçılacakKabine Toplantısı Ne ZamanYasaklar Ne Zaman BitiyorTam Kapanma Ne ZamanKafeler Ne Zaman AçılacakBilim Kurulu Toplantısı Ne ZamanDGS Tercihleri Ne ZamanYKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2021Okullar Ne Zaman KapanacakTürkiye Maçı Ne ZamanNASIL?HES Kodu Nasıl AlınırAşı Randevusu Nasıl AlınırAşı Kartı Nasıl AlınırTam Kapanma Nasıl OlacakSu Diyeti Nasıl YapılırCuma Namazı Nasıl KılınırPeppa Pig Nasıl Öldüİnsülin Nasıl YazılırRitüel Nasıl YapılırTürkiye Gruptan Nasıl ÇıkarNASIL GEÇER?Burun Akıntısı Nasıl GeçerGrip Nasıl GeçerÖksürük Nasıl GeçerArpacık Nasıl GeçerPişik Nasıl GeçerKoltuk Altı Kararması Nasıl GeçerSivilce Lekeleri Nasıl GeçerNasır Nasıl GeçerSivrisinek Isırığı Kaşıntısı Nasıl GeçerKulak Tıkanması Nasıl Geçer