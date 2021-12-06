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Zemheri Ne Zaman? 2021 Zemheri Ne Zaman Başlayacak?

Hava durumunda meydana gelen dengesizlikler sonucu çoğu kişi meteoroloji tarafından yapılan açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Soğuk kış aylarının ne zaman geleceğini merak edenler ise zemheri ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Peki zemheri ne zaman? 2021 zemheri ayı ne zaman başlayacak? Zemheri ayı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.12.2021 - 10:42 Güncelleme: 7.12.2021 - 00:28 / Editör: Ozge Selin
Zemheri Ne Zaman? 2021 Zemheri Ne Zaman Başlayacak?
Hava durumunda yaşanan ani değişimler çoğu vatandaş tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. Aralık ayının ilk haftasının güneşli bir şekilde geçmesinin ardından soğuk kış günlerinin ne zaman başlayacağı sık sık araştırılıyor. Zemheri ne zaman başlayacak sorusau da bu sebeple oldukça aratılıyor. Çetin kış aylarının geleceği günü bilmek isteyen vatandaşlar gerekli hazırlıkların yapılması için zemheri ne zaman ve 2021 zemheri ne zaman başlayacak sorularına cevap arıyor.


Zemheri Ne Zaman?


Zemherinin ne zaman başlayacağı çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Soğuk kış aylarının geleceği günü bilmek ve buna göre hazırlık yapmak isteyen vatandaşların en sık araştırdığı sorular arasında zemheri ne zaman ve 2021 zemheri ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor. 22 Aralık ile 30 Ocak arasında devam eden ve toplam 40 günden oluşan sürece zemheri ayı denilmektedir. Zemheri ayını farklı kılan özellikler arasında sonbahar ve kış aylarından özellikler taşımasıdır. Bu sebeple havanın bir sıcak bir soğuk olması ve dalgalanma oluşması da zemheri ayının özellikleri arasında yer alıyor. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre de zemheri ayında oluşabilecek sıcaklık dalgalanmaları konusunda dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Bir önceki gün 18 derece olan hava sıcaklığının aniden 5 dereceye düşmesi gibi durumlar zemheri ayında beklenenler arasındadır. Bu sebeple bu ay boyunca giyim konusunda dikkatli olunmalıdır. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara bu ayda oldukça sık rastlanılır. Zemheri zürafası deyimi de bu ayın isminden gelmektedir. Havanın güneşli olmasından yola çıkarak ince giyinen kişilere bu atalarımız tarafından bu deyim söylenir.


Zemheri Ne Zaman?


Zemheri İsmi Nereden Geliyor?


Zemheri çoğu kişinin merak ettiği isimler arasında yer alır. Bu sebeple çoğu kişi zemheri ismi nereden gelir sorusuna cevap aramaktadır. Zemheri soğuk ve çetin kış günlerinin oluşturduğu aya verilen isimdir. Arapça ve Farsça dillerinden ortaya çıkan bir kelimedir. Arapça dilinde bulunan kış kelimesi ‘zem' Farsça dilinde bulunan uğultu kelimesi ise ‘harir' dir. Bu iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşturulan kelime eskiden dilimizde kış kelimesi yerine de kullanılırdı.


Zemheri Ne Zaman?


Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Zemheri ile ilgili merak edilenlerin ardından çoğu kişi meteoroloji tarafından yapılan açıklamaları dikkatle incelemeye başladı. Meteoroloji tarafından son zamanlardaki hava durumu hakkında birçok değerlendirme ve uyarı yayınlandı. Son uyarıda ise denizlerde fırtına olacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre rüzgarın Kuzey Ege üzerinden başlayacağı belirtildi. Ege Denizi'nin genelinde ve güney bölgelerden 50-75 km/saat şeklinde esmesinin beklendiği de açıklananlar arasında bulunuyor. Bu sebeple Çanakkale'den yapılacak bazı feribot seferlerinde de iptaller gerçekleşti. Vatandaşların çoğu değişen hava durumuyla ilgili bilgi almak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafınafdan yapılan açıklama şu şekilde;

“Rüzgarın; bugün (06.12.2021 Pazartesi ) Kuzey Ege'den başlayarak, zamanla Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı, zamanla güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına; yarın (07.12.2021 Salı) Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın Ege Denizinde yarın (07.12.2021 Salı ) akşam saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.”

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