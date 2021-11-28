Yerli Malı Haftası Ne Zaman? Yerli Malı Haftası Nedir?
Yerli Malı Haftası özellikle öğrenciler tarafından oldukça merak edilen konulardandır. Yapılan etkinlikler ve yerli malına teşvik amacıyla kutlanan bu hafta çoğu vatandaş tarafından aratılıyor. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası şiirleri nelerdir? İşte merak edilenler...
Yerli Malı Haftası çoğu okulda çeşitli etkinliklerle kutlanan ve yerli malına teşvik amacıyla yapılan haftalar arasındadır. Yeli Malı Haftası bu sebeple çoğu öğrenci tarafından heyecanla beklenir. Kasım ayının sonuna gelinmesiyle beraber Yerli Malı Haftası ne zaman ve Yerli Malı Haftası nedir sorusu oldukça araştırılıyor. Çoğu öğrenci tarafından heyecanla beklenen Yerli Malı Haftası ne zaman sorusu sık sık aratılır. Yerli Malı Haftası hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Yerli Malı Haftası Ne Zaman?
Yerli Malı Haftası kasım aylarının sonuna gelinmesiyle beraber çoğu kişi tarafından sık sık araştırılıyor. Yerli Malı Haftası yerli üretim ürünlerin kullanılmasına teşvik amacıyla oluşturulmuştur. Çeşitli etkinliklerle yerli malı haftası okullarda da kutlanır. Bu sebeple en sık sorulan sorular arasında Yerli Malı Haftası ne zaman sorusu yer alır. Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihlerinde çeşitli etkinlikler ve pikniklerle kutlanır.
Yerli Malı Haftası Nedir?
Yerli Malı Haftası hakkında merak edilenler Aralık aynın yaklaşmasıyla beraber oldukça merak ediliyor. Aslında resmi adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak geçer. 1. Dünya savaşından sonra ekonomik anlamda ilerleme kaydetmek için tutumlu olmaya ve yerli üretime hız vermeye odaklanılmıştır. Bu sebeple 1923 tarihinde İzmir İktisat Kongresi sonucunda 12-18 Aralık tarihleri Yerli Malı Haftası olarak kabul edilmiştir. Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftasının teşvik ettiği alanlar tutumlu olma ve yerli malları kullanmadır. Bu sebeple pek çok okul bu haftanın gelmesiyle beraber yararlı etkinlikler düzenler. Çoğu öğrencinin oldukça sevdiği bu etkinlikler her sene bu haftayı heyecanla beklemelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca bilinçli ve farkındalık sahibi bireyler yetiştirmek için de bu haftan boyunca düzenlenen etkinlikler büyük önem taşır.
Yerli Malı Haftası Şiirleri
Yerli Malı ve Tutum
Arpa, buğday isteyen,
Tarlaya tohum eker,
Gelecek kaygısını
Akıllı olan çeker.
Ben ibretle bakarım
Arıya, karıncaya
Paramın bir kısmını
Atarım kumbaraya.
Yurduma hizmet için
Her zaman tutumluyum
Yerli malı giyerim,
Ben bir Türk çocuğuyum.
Mustafa YILMAZKAYA
Ben Tutumlu Çocuğum
Ben tutumlu çocuğum.
Bana öğretti anam.
Ben tutumlu çocuğum.
Fazla para harcamam.
Budur tutum usulü,
Koşmalı yerlilere.
Yurdun yerli ürünü
Yakışmalı herkese.
Her gün bilgi atarız,
Kafamız kumbaradır.
Yarın bilgi satarız,
Bu bilgiler paradır.
Bugün derse çalışan,
Sonra para kazanır.
Çalışmaya alışan,
Yarınını kazanır.
Sağlıksız pis olanın,
İyi olmaz yarası.
Böyle başta olanın,
Yoktur ilaç parası.
Sağlıklı, sağlam olmak,
Tutumluluk demektir.
Tutumlu çocuk olmak,
Vatanını sevmektir.
Yerli Malı Haftası Sözleri
* Ak akçe kara gün içindir.
* Ayağını yorganına göre uzat.
* Damlaya damlaya göl olur.
* Har vurup, harman savurma.
* İşten artmaz, dişten artar.
* Bugünün işini yarına bırakma.
* Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
* Sakla samanı, gelir zamanı.
* Tutumlu olan kimse fakir olmaz.
* Cennetin kapısını cömert açar.
* Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.
* Ekmek olmayınca, yemek olmaz.
* Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.
* Yerli malı Türk'ün malı, her Türk onu kullanmalı