TÜGVA kumpasında perde aralandı! Her şeyi Whatsapp grubunda paylaşmışlar!

Whatsapp grubunda, Ramazan Aydoğdu'nun yanı sıra Serkan D. Ahmet T, Yusuf G, Abdullah P. ve Emre Ö. isimli eski TÜGVA üyelerinin bulunduğu tespit edildi. Konuşmalarda, 'Siz gerekli izni verin biz ortalığı ayağı kaldırırız', 'Ne halleri varsa görsünler', 'Bir kardeşe belge attım, dikkat etsinler diye. İnternette paylaşıldı', 'İnşallah ihaleyi sana yıkmazlar', 'Bunu senden beklerse zaten vuralım vurulalım bu saatten sonra...' 'Ben itirafçı olurum kurtuluruz.' gibi ifadeler kullanılıyor.SABAH; Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yönelik kumpas ile ilgili yeni bilgilere ulaştı. TÜGVA'ya karşı başlattığı iftira operasyonunda tutuklanan Ramazan Aydoğdu'nun, Whatsapp grubu kurduğu ve buradan yazışarak haberleştiği belirlendi.BİR YIL ÖNCE GRUP KURDULARŞüphelilerin cep telefonlarında yapılan inceleme sonucu ele geçirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın dosyaya eklediği detaylara göre; TÜGVA'yı hedef alan iftira operasyonunda tutuklanan Ramazan Aydoğdu, 28 Ocak 2020'de bir Whatsapp grubu kurdu. Gruba sırasıyla Ahmet T, Yusuf G, Abdullah P, Serkan D. ve Emre Ö. katıldı. Söz konusu grupta tam bir yıl boyunca, vakıf hakkında aleyhte propaganda yapıldı ve sinkaflı sözler sarf edildi. Kumpasın günden güne nasıl yürümesi gerektiği yönünde görüş bildiren grup üyeleri, kendilerini motive etmekten de imtina etmedi. Ele geçirilen WhatsApp yazışmaları, TÜGVA'ya yönelik orgazine bir kumpas olduğunu gözler önüne serdi.'BİZ ORTALIĞI AYAĞA KALDIRIRIZ'WhatsApp yazışmalarında yer alan bazı içerikler şöyle:Ahmet T.: Siz gerekli izni verin biz ortalığı ayağa kaldırırız ancak siz kendinizi bu harlı ateşin içinden uzak tutun.Ramazan Aydoğdu: Sabrediyoruz, konuşalım inşallah.Yusuf G.: Siz daha doğrusunu bilirsiniz ama sessiz kalıp beklemek daha iyi olacak gibi.Ramazan Aydoğdu: Bana soruyorlar senin bilgin var mı diye.?Ahmet T.: Nedense bu dosyaları verenin sen olduğundan şüpheleniyorum.Ramazan Aydoğdu: Ciddi olamazsın. Şaka yapıyordur diye düşünüyorum ama bu işin şakası da olmaz.Ramazan Aydoğdu: Mali tablolar vesaire bir sürü detay var orada. Ee mali tablolar senin benim elime bu kadar kolay ulaşıyorsa..'BENİM ELİMDEKİ BİLGİLER BENİ KURTARMAYA YETER'Ahmet T: Bence dosyalar yalan.Abdullah P.: Ramazan abiyi daha çok s.....Ramazan Aydoğdu: Abiler benim elimdeki bilgiler beni kurtarmaya yeter.Ramazan Aydoğdu: Size de referans olurum. Biz kurtuluruz.Serkan D.: Ben itirafçı olurum.'VURALIM VURULALIM BU SAATTEN SONRA..'Yusuf G.: İnşallah ihaleyi sana yıkmazlar.Ramazan Aydoğdu: Ne halleri varsa görsünler.Yusuf G.: Bunu senden beklerse zaten vuralım vurulalım bu saatten sonra..'BİR KARDEŞE BELGE ATTIM'Emre Ö.: Kaç defa istedim atmadın demek ki güvenmiyorsun.Ramazan Aydoğdu: Yok be reis. İnan güvenmek meselesi değil ihmalkarlık.Ramazan Aydoğdu: Bir kardeşe belge attım, dikkat etsinler diye. İnternette paylaşıldı.NE OLMUŞTU?Ramazan Aydoğdu; başsavcılıkça ifadesinin alınmasının ardından, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme' suçlarından tutuklanmıştı. TÜGVA'ya operasyon çekmeye çalışan Ramazan Aydoğdu'nun, FETÖ'cü birçok hesapla iletişimde olduğu belgelenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede; Aydoğdu'nun örgüt propagandası yapan @DahiOglan ve @kacsaatolduson isimli Twitter hesaplarına TÜGVA yöneticileri hakkında kişisel bilgiler verdiği, sözde belge ve fotoğraflar gönderdiği tespit edilmişti.