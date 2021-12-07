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TRT ve Enerji Fonunu kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyarlık destek vermiş olacağız

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.

TRT ve Enerji Fonunu kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyarlık destek vermiş olacağız
Ekleme: 7.12.2021 - 20:28 Güncelleme: 7.12.2021 - 20:34 / Editör: Ozge Selin
TRT ve Enerji Fonunu kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyarlık destek vermiş olacağız
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.
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TRT ve Enerji Fonunu kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyarlık destek vermiş olacağız
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